Des années d'expérience

Plus précisément, il a utilisé un outil appelé LazyApply pour envoyer 5 000 demandes d'emploi "en un seul clic" - et a réussi à décrocher une vingtaine d'entretiens d'embauche. Cela peut sembler beaucoup, mais cela représente un maigre taux de réussite d'environ un demi pour cent.Dans le même temps, il n'a obtenu qu'une vingtaine d'entretiens après avoir postulé à plusieurs centaines d'emplois de la manière traditionnelle.", a déclaré Joseph à Wired, en faisant référence à LazyApply. "Bien sûr, on peut aussi considérer LazyApply comme un signe horrifiant des choses à venir : des outils d'IA qui inondent les employeurs potentiels de quantités écrasantes de candidatures de mauvaise qualité, noyant les nullités qui les font soigneusement à la main.En même temps, l'outil souligne à quel point le processus de candidature est devenu fastidieux, exigeant souvent des formulaires non standardisés qui obligent les candidats à remplir les mêmes informations à plusieurs reprises.Pire encore, les employeurs s'appuient de plus en plus sur des outils automatisés pour passer en revue un grand nombre de candidats, ce qui rend le processus encore plus opaque.En d'autres termes, les recruteurs utilisent des outils d'IA pour sélectionner des candidatures qui ont été soumises par des candidats utilisant d'autres outils d'IA.En fin de compte, les recruteurs s'accordent à dire qu'une telle approche assistée par l'IA est loin d'être idéale, surtout si on la compare à la principale façon de trouver un emploi : par le biais de recommandations.Mais qu'en est-il de Joseph ? Il a finalement reçu une offre d'emploi contractuel par l'intermédiaire de LazyApply. Mais il a décroché quelques entretiens importants chez Apple et à la Maison-Blanche, grâce à ses relations existantes et non à l'IA.WiredQuel est votre avis sur le sujet ?Les IA parlent aux IA : les candidats vont utiliser l'IA pour les candidatures, et les recrutements sont gérés par une IA, que pensez-vous des conséquences de cette Dystopie ?