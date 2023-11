L'IA générative n'aura besoin que de deux centrales électriques pour maintenir ses applications en 2024, selon Sergey Edunov, cadre de Meta

L'essor de l'IA générative est considéré comme inévitable à ce stade, mais malgré cela, certaines préoccupations pourraient rendre sa croissance plus difficile. La question la plus cruciale est peut-être celle de la quantité d'énergie que l'IA générative pourrait nécessiter. La consommation d'énergie de ce secteur gourmand est un problème majeur qu'il faudra régler au plus vite.Ceci étant dit, il est important de noter qu'un cadre de Meta, Sergey Edunov, est plutôt optimiste quant à l'avenir. En tant que directeur de l'ingénierie pour l'IA générative chez Meta, Edunov a une idée précise du type de consommation d'énergie dont l'industrie pourrait avoir besoin, et il a précisé que deux nouvelles centrales nucléaires suffiraient amplement pour faire le travail.Lors d'une intervention au Digital Workers Forum, l'ingénieur en chef du LLM open source Llama 2 de Meta a déclaré que l'énergie produite par deux centrales nucléaires suffirait pour une année d'utilisation de l'IA. Lorsqu'on lui a demandé si le monde disposait ou non de suffisamment d'énergie pour continuer à fonctionner, il a répondu que l'IA n'était pas aussi gourmande en énergie qu'elle pourrait l'être dans un avenir proche ou lointain.Il convient de préciser qu'Edunov faisait référence à la quantité d'énergie nécessaire à l'inférence. Il s'agit du processus par lequel l'IA peut être utilisée dans une application pour répondre à des questions et fournir des recommandations basées sur les demandes des utilisateurs, et l'existence de l'énergie nucléaire semble adéquate d'après les calculs approximatifs qu'il a effectués.Il sera essentiel de répondre à la question des besoins en énergie de l'IA, car c'est le genre de chose qui pourrait permettre à l'industrie de se développer. Selon le rapport de Nvidia, les un à deux millions de GPU qu'elle a mis sur le marché nécessiteront 100 000 jetons LLM par personne, et bien que cela puisse sembler beaucoup, c'est en fait beaucoup plus durable si l'on tient compte de tous les éléments. Chaque GPU a besoin de 700 watts pour le refroidissement et d'autres processus, et l'énergie nucléaire pourrait être en mesure de couvrir ces besoins.Source : Sergey Edunov, cadre de Meta, lors d'une intervention au Digital Workers ForumPensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?