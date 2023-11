Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a — Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023

C’est Microsoft qui aurait été le grand perdant si l’entreprise ne s’assurait pas d’avoir Sam Altman dans ses rangs

La lettre indique que les employés d'OpenAI démissionneront si le conseil d'administration ne rétablit pas Altman et Brockman. Le conseil d'administration est pour le moment en place et la startup a un nouveau PDG , tandis qu'Altman et Brockman sont désormais chez Microsoft. Le tableau laisse penser qu’on va assister à un transfert de la quasi-totalité des effectifs d’OpenAI vers Microsoft si l’on s’en tient à la promesse du géant technologique mise en avant dans la lettre.Les employés d'OpenAI qui ont signé la lettre accusent le conseil d'administration de l'entreprise de mettre en péril leur travail et d'avoir « sapé leur mission et leur entreprise » : « Jusqu'à présent, l'entreprise pour laquelle nous travaillons et que nous chérissons n'a jamais été dans une position aussi forte. Le processus par lequel vous avez licencié Sam Altman et retiré Greg Brockman du conseil d'administration a mis en péril tout ce travail et sapé notre mission et notre entreprise. Vos actions ont montré de manière évidente que vous êtes incapable de superviser OpenAI. Nous ne pouvons pas travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétence, de jugement et d'attention à l'égard de notre mission et de nos employés. »Les rapports font état de ce que le nombre de signataires de l’entreprise qui compte 770 employés continue d’aller croissant. Dans les chiffres, plus de 95 % des effectifs de la startup se tiennent prêts à rejoindre la barque de Microsoft.Le scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, qui aurait mené la campagne de renvoi d'Altman, a indiqué qu'il regrette le chaos qui a régné au sein d'OpenAI pendant le week-end. « Je regrette profondément d'avoir participé aux actions du conseil d'administration. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à OpenAI. J'aime tout ce que nous avons construit ensemble et je ferai tout ce que je peux pour réunifier l'entreprise. Son nom figure d’ailleurs sur la liste des potentiels démissionnaires.Altman est considéré comme la principale voix dans le domaine de l'IA depuis que son entreprise a lancé ChatGPT en novembre 2022. Le chatbot génératif d'IA a compté plus de 100 millions d'utilisateurs en moins d'un an. Après avoir publié ChatGPT l'année dernière, Altman a été mis sous les projecteurs. Il a été l’un des plus ardents partisans de l’intelligence artificielle, mais il a également lancé des appels en faveur d’une réglementation et averti que la technologie comporte des risques dans la mesure où elle remodèle la société. Il a témoigné devant le Congrès américain en mai sur la forme que devrait prendre la législation sur l’IA.Cette aura lui aurait ouvert le chemin vers d’autres investisseurs ou partenaires dans le domaine du cloud. L'intelligence artificielle générative a besoin d'une puissance de calcul massive et spécialisée pour fonctionner, en particulier pour des millions de clients. Google ou Amazon essaieraient très certainement de lui proposer des offres qu'il ne pourrait refuser.Ce ne sont pas seulement l'argent investi et les gains de cet investissement qui auraient été perdus pour Microsoft. Microsoft a intégré la technologie OpenAI dans la plupart de ses principaux produits. Au début du mois, la société a fait plus de 100 annonces d'intégration de la technologie OpenAI dans ses outils d'IA, ses modèles d'IA et ses outils dans le nuage. Elle a intégré Copilot - son assistant de chat basé sur GPT – dans plusieurs de ses services. Microsoft a en sus réduit, ou carrément arrêté, divers autres projets d'IA internes afin de s'appuyer sur la technologie OpenAI.Le financement d’OpenAI est désormais en péril. Le contexte le justifie : Microsoft qui était autrefois un partenaire proche se positionne désormais en rival. Les employés d’OpenAI envisagent de quitter le navire en signe de protestation.Source : lettreVers la fin d’OpenAI ?Partagez-vous les avis selon lesquels Microsoft est le grand vainqueur du fiasco chez OpenAI ?