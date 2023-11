Le rapport d'O'Reilly montre toutefois que beaucoup en sont encore aux premiers stades de l'aventure de l'IA. 18 % déclarent avoir des applications en production, mais il existe de nombreux goulets d'étranglement pour les entreprises qui cherchent à mettre en œuvre ces technologies. Le premier est l'identification des cas d'utilisation appropriés (53 %), suivi par les questions juridiques, les risques et la conformité (38 %).", déclare Mary Treseler, responsable du contenu chez O'Reilly. "L'adoption rapide de l'IA générative a également créé une demande de travailleurs technologiques possédant l'expertise nécessaire pour faire avancer les efforts, la programmation de l'IA (66 %), l'analyse des données (59 %) et les opérations pour l'IA/ML (54 %) étant les compétences les plus recherchées. La connaissance générale de l'IA (52 %) est également essentielle, comme les utilisateurs l'ont appris lorsqu'ils ont été confrontés aux hallucinations que présentent parfois les outils d'IA générative.En termes de risques, O'Reilly a demandé à ceux dont les entreprises travaillent avec l'IA ce qu'ils testent. Les cinq réponses les plus fréquentes sont les suivantes : résultats inattendus (49 %), vulnérabilités en matière de sécurité (48 %), sécurité et fiabilité (46 %), équité, partialité et éthique (46 %), et protection de la vie privée (46 %).En ce qui concerne les avantages de l'IA, 54 % des utilisateurs de l'IA pensent qu'elle permettra d'accroître la productivité globale, et seulement 4 % d'entre eux pensent qu'elle permettra de réduire le nombre d'employés. En ce qui concerne l'utilisation actuelle de l'IA générative, l'enquête a révélé que l'application la plus courante est la programmation (77 %), à l'aide d'outils tels que GitHub Copilot ou ChatGPT. L'analyse des données (70 %) et les applications en contact avec les clients (65 %) complètent les trois principaux cas d'utilisation de l'IA générative dans l'entreprise à l'heure actuelle, avec des clins d'œil supplémentaires à l'aide apportée par la technologie pour générer du marketing (47 %) et d'autres formes de copie (56 %).Source : Generative AI in the Enterprise, O'Reilly Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?