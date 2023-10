Applications basées sur la GenAI

", a déclaré Arun Chandrasekaran, Distinguished VP Analyst chez Gartner. "Le Hype Cycle 2023 de Gartner pour l'IA générative a identifié des technologies clés qui sont de plus en plus intégrées dans de nombreuses applications d'entreprise. Plus précisément, trois innovations qui devraient avoir un impact considérable sur les organisations d'ici dix ans sont les applications basées sur l'IA générative, les modèles de fondation et la gestion de la confiance, du risque et de la sécurité de l'IA (AI TRiSM).Les applications basées sur la GenAI utilisent la GenAI pour l'expérience utilisateur (UX) et l'augmentation des tâches afin d'accélérer et d'aider l'accomplissement des résultats souhaités par l'utilisateur. Au fur et à mesure que les applications seront dotées de la GenAI, elles s'étendront à un large éventail de compétences au sein de la main-d'œuvre.", a déclaré M. Chandrasekaran. "", a déclaré M. Chandrasekaran. "Les modèles de fondation se trouvent au sommet des attentes exagérées du Hype Cycle. Gartner prévoit que d'ici à 2027, les modèles de fondation sous-tendront 60 % des cas d'utilisation du traitement du langage naturel (NLP), ce qui représente une augmentation considérable par rapport à moins de 5 % en 2021.", a déclaré M. Chandrasekaran.AI TRiSM garantit la gouvernance, la fiabilité, l'équité, la fiabilité, la robustesse, l'efficacité et la protection des données des modèles d'IA. AI TRiSM comprend des solutions et des techniques pour l'interprétabilité et l'explicabilité des modèles, la détection des anomalies dans les données et le contenu, la protection des données d'IA, les opérations des modèles et la résistance aux attaques adverses.", a déclaré M. Chandrasekaran.AI TRiSM est un cadre important pour la mise en œuvre d'une IA responsable et devrait être adopté par le plus grand nombre d'ici deux à cinq ans. D'ici à 2026, les organisations qui opérationnalisent la transparence, la confiance et la sécurité de l'IA verront leurs modèles d'IA s'améliorer de 50 % en termes d'adoption, d'objectifs commerciaux et d'acceptation par les utilisateurs.GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette analyse de Gartner, trouvez-vous qu'ils sont crédibles et pertinents ?