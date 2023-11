L'histoire jusqu'ici

Adam D'Angelo, un membre du conseil d'administration qui n'aimait pas Sam Altman ?

Boycott Poe & Quora



1. Sama didn’t tell @adamdangelo he was going to kill Poe’s bot store



2. Adam is forced to kill OpenAI

or watch Quora die



after spending the last year and millions to build Poe



3. Kill Poe

Save chatGPT — Nick Dobos (@NickADobos) November 20, 2023

Adam D'Angelo est-il victime d'un harcèlement injustifié ?

True, but he does need to say something — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

Dans un nouveau rebondissement dans la saga du licenciement de Sam Altman d'OpenAI, les commentateurs désignent désormais le PDG de Quora, Adam D'Angelo, comme le membre du conseil d'administration d'OpenAI qui a poussé à la destitution d'Altman. Des rapports suggèrent qu'un conflit d'intérêts entre les produits d'IA a conduit D'Angelo à protéger les intérêts de son entreprise par rapport à OpenAI. Sur X/Twitter notamment, plusieurs « théoriciens » pensent qu’Adam D’Angelo, fondateur de Quora et membre du conseil d’administration d’OpenAI, serait celui qui a provoqué le « coup d’État » contre Sam Altman. Quels sont leurs arguments et faut-il leur faire confiance ?Faut-il accorder du crédit aux théories du complot sur Twitter ? La réponse est évidemment non, surtout lorsqu’elles sont relayées par l’entourage d’Elon Musk (hostile à OpenAI et à Sam Altman). Ceci dit, dans le contexte d’un « coup d’État » orchestré par le conseil d’administration d’une entreprise, il n’est pas étonnant de voir des internautes se transformer en enquêteurs.Si vous avez suivi la saga Sam Altman et OpenAI – et qui ne l’a pas fait ? – vous saurez que beaucoup de choses se sont passées en quelques jours seulement. Vendredi, Altman a été démis de ses fonctions de PDG d'OpenAI. Peu de temps après que le conseil d'administration a licencié Sam Altman en tant que PDG d'OpenAI, le co-fondateur et ancien président de la société de recherche en intelligence artificielle, Greg Brockman, a annoncé son départ de l'organisation. Trois chercheurs de premier plan en IA ont également quitté l’entreprise pour suivre Altman.Depuis lors, la condamnation a été rapide de la part des acteurs du secteur, notamment du fondateur de Google, Eric Schmidt. Microsoft, partenaire de longue date d'OpenAI, a soutenu l'entreprise, mais le PDG Satya Nadella aurait été furieux de ne pas avoir été informé de la décision. Après tout, son entreprise a investi des milliards de dollars dans OpenAI.Très vite, Nadella a déclaré qu'Altman, Brockman et les chercheurs qui auraient décidé de quitter OpenAI pourraient trouver des emplois chez Microsoft. Altman envisageait également apparemment de créer une nouvelle société, Nadella a déclaré que Microsoft le soutiendrait. Cela n'a pas empêché Altman d'être dans le siège d’OpenAI ce week-end avec un badge visiteur pour négocier un retour.Bien que cela soit encore une possibilité, l’accent est désormais mis sur qui est à l’origine du licenciement d’Altman et de la fin potentielle d’OpenAI ? S’il semble exagéré de dire que l’ensemble de l’entreprise est menacée, ce n’est pas le cas. Plus de 700 des quelque 770 employés de l'entreprise, dont le scientifique en chef Ilya Sutskever, ont signé une lettre exigeant la démission du conseil d'administration et la réintégration d'Altman sous peine de démissionner pour se rendre chez Microsoft Le limogeage surprise de Sam Altman par le conseil d'administration d'OpenAI fait l'objet de nombreuses théories, alors que le conseil d'administration peine encore quelques jours plus tard à justifier sa décision et que la quasi-totalité des salariés menacent de démissionner… Au risque de provoquer l'implosion d'une entreprise évaluée à 90 milliards de dollars quelques jours plus tôt.Depuis le départ de Sam Altman, un nom circule beaucoup en ligne : celui d'Adam D'Angelo. Qui est-il ? Pourquoi est-il pris pour cible ? Retour sur la théorie qui oppose Quora à OpenAI.Ancien ami de Mark Zuckerberg, Adam D’Angelo a débuté sa carrière chez Facebook avant que celui-ci ne devienne un réseau social mondialement connu. En 2009, il fonde ensuite Quora, une plateforme où les utilisateurs posent des questions et où d'autres peuvent y répondre. Une sorte de pré-ChatGPT sans intelligence artificielle.Justement, c'est ce lien qui pose question. Avec ChatGPT, OpenAI pourrait théoriquement détruire Quora. Pourquoi attendre la réponse d’un utilisateur en ligne, si une IA peut dire la même chose, plus en détail, en quelques secondes ?Le 3 février 2023, Adam D'Angelo a annoncé « Poe », un système de bot pour Quora, alimenté par des modèles OpenAI. C'est sur ce système qu'il mise beaucoup pour relancer son activité, avec des bots spécialistes du sujet.Cependant, lors du DevDay, la toute première conférence des développeurs d'OpenAI à San Francisco, OpenAI a présenté les GPT , un moyen pour chacun de créer sa propre version du système d'IA conversationnelle populaire. Non seulement vous pouvez créer votre propre GPT pour le plaisir ou la productivité, mais vous pourrez bientôt le publier sur un marché appelé GPT Store... et peut-être même gagner un peu d'argent dans le processus.« Depuis le lancement de ChatGPT, les gens demandent des moyens de personnaliser ChatGPT pour l'adapter à la manière spécifique dont ils l'utilisent », a indiqué OpenAI dans un communiqué. « Nous avons lancé des instructions personnalisées en juillet qui vous permettent de définir certaines préférences, mais les demandes pour plus de contrôle ont continué à arriver. De nombreux utilisateurs expérimentés conservent une liste d’invites et d’ensembles d’instructions soigneusement conçus, en les copiant manuellement dans ChatGPT. Les GPT font désormais tout cela pour vous ».Par exemple, dans une capture d'écran de l'interface GPT fournie par OpenAI, le prochain GPT Store affiche des assistants d'IA personnalisés appelés « Writing Coach », « Sous Chef », « Math Mentor » et « Sticker Whiz » disponibles à la sélection. La capture d'écran décrit les GPT comme des assistants conçus pour vous aider à rédiger des commentaires, des recettes, de l'aide aux devoirs et à transformer vos idées en autocollants découpés.Malheureusement pour Adam D'Angelo, l’annonce des GPT par Sam Altman a rendu Poe obsolète. Il se murmure que Sam Altman aurait oublié de prévenir Adam D’Angelo à l’avance – même si le patron de Quora est plutôt connu pour son approche prudente à l’égard de l’IA. De quoi agacer les deux hommes ?Une seule chose est sûre : le conseil d'administration d'OpenAI s'est retourné contre Sam Altman. La dernière lettre du conseil d'administration, qui confirmait que Sam Altman ne reviendrait pas, était signée par quatre noms : Adam D'Angelo, Helen Toner, Ilya Sutskever et Tasha McCauley. Ilya Sutskever s'est depuis excusé, affirmant qu'il avait fait le mauvais choix, mais les trois autres n'ont pas pris la parole. Aux dernières nouvelles, Adam D'Angelo pourrait bien être celui qui a déclenché la rébellion contre Sam Altman, même si rien ne le prouve formellement.Reste à savoir pourquoi Adam D’Angelo se comporterait ainsi. La vengeance aurait du sens, mais détruire OpenAI juste pour sauver votre propre entreprise serait un très mauvais pari, étant donné l'énorme potentiel d’OpenAI. D’Angelo veut peut-être simplement nuire à Sam Altman, mais est-ce une raison suffisante pour sacrifier 90 milliards de dollars et 770 employés ? Rappelons aussi que d'autres théories circulaient ce week-end et qu'Adam D'Angelo pourrait être visé pour rien.Si Adam D'Angelo est resté pour le moment silencieux, il a retweeté le message d'Amjad Masad, un de ses amis qui le défend. « L’idée selon laquelle il est devenu fou ou vindicatif à cause d’un chevauchement de fonctionnalités ou de toute autre rumeur semble tout simplement fausse. Il est préférable de s'abstenir de tout jugement jusqu'à ce que davantage d'informations soient disponibles » indique-t-il, alors que Twitter et plusieurs salariés d'OpenAI attaquent son nom depuis le limogeage de Sam Altman.Sous ce tweet, on retrouve une réponse d’Elon Musk, qui indique qu'une déclaration officielle d’Adam D’Angelo est nécessaire. La présence de Musk dans ce débat, qui appelle indirectement tous ses fans à attaquer D’Angelo, incite encore plus à la prudence. Internet aime avoir un bourreau et Elon Musk aime être lié au chaos. Même si Adam D’Angelo a participé au complot contre Sam Altman, il ne mérite peut-être pas cet acharnement.Une seule chose est sûre : OpenAI fonctionne mal. Le comportement de son conseil d’administration n’est pas digne d’une pépite technologique et plusieurs alertes auraient dû être déclenchées plus tôt pour éviter la catastrophe. Si Sam Altman revient et que le conseil d'administration démissionne, l'entreprise devra envisager des changements importants, donnant peut-être plus de contrôle à Microsoft. En attendant, Elon Musk et son entourage se frottent les mains, prédisant la disparition complète d'OpenAI d'ici 12 mois (et donc l'avènement de Grok, son concurrent). Encore une fois, cela peut être une exagération.Source : Adam D'Angelo , vidéo dans le texteQuelle est votre opinion sur le rôle d’Adam D’Angelo dans cette affaire ? Est-il un acteur impartial ou un rival malveillant ?Quora et ChatGPT sont-ils des services complémentaires ou concurrents ?Accordez-vous du crédit à cette théorie ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Que pensez-vous de la réaction d'Elon Musk qui demande à ce qu'Adam D'Angelo s'exprime publiquement à ce sujet ?