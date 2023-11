Vladimir Poutine a prévenu qu'il ne fallait pas laisser l'Occident développer un monopole dans le domaine de l'IA et qu'une stratégie russe beaucoup plus ambitieuse devait être mise en place

Le président russe Vladimir Poutine a averti qu'il ne fallait pas laisser l'Occident développer un monopole dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et a déclaré qu'une stratégie russe beaucoup plus ambitieuse pour le développement de l'IA serait approuvée prochainement.La Chine et les États-Unis sont à la pointe du développement de l'IA, dont de nombreux chercheurs et dirigeants mondiaux pensent qu'elle transformera le monde et révolutionnera la société d'une manière similaire à l'introduction des ordinateurs au XXe siècle. Moscou ambitionne également de devenir une puissance en matière d'IA, mais ses efforts ont été freinés par la guerre en Ukraine, qui a incité de nombreux spécialistes talentueux à quitter la Russie et a déclenché des sanctions occidentales qui ont entravé les importations de produits de haute technologie du pays.S'exprimant lors d'une conférence sur l'IA à Moscou aux côtés de German Gref, PDG de la Sberbank, Poutine a déclaré qu'il était impossible d'essayer d'interdire l'IA, malgré les conséquences éthiques et sociales parfois troublantes des nouvelles technologies. "", a déclaré Poutine à propos de l'IA, tout en précisant que les questions éthiques devraient être résolues en se référant à la culture russe "".Poutine a mis en garde contre le fait que certains systèmes de recherche en ligne et modèles génératifs occidentaux ignoraient, voire annulaient, la langue et la culture russes. Selon lui, ces algorithmes occidentaux considèrent essentiellement que la Russie n'existe pas. "", a-t-il déclaré.Selon la plupart des classements, la Chine et les États-Unis sont loin devant les autres pays en matière de recherche sur l'IA, bien qu'un deuxième groupe de pays européens ainsi que l'Inde, la Russie, Israël, la Corée du Sud et le Japon figurent également dans les classements. Pour la Russie, cependant, la guerre en Ukraine et les efforts de mobilisation des combattants ont provoqué l'exode d'un grand nombre de Russes instruits, tandis que les sanctions occidentales ont réduit la coopération internationale avec les puissances occidentales en matière d'IA.", a déclaré Poutine à propos de l'IA, ajoutant que la Russie devait améliorer son jeu dans ce domaine, tant en termes d'ambitions que d'exécution. "", a-t-il déclaré lors de la conférence.Poutine a également déclaré que la nouvelle stratégie apporterait des changements significatifs, notamment "". Les chercheurs russes devraient bénéficier d'un meilleur accès aux superordinateurs, qui devraient être multipliés par plusieurs ordres de grandeur, et l'enseignement scientifique russe de haut niveau en matière d'intelligence artificielle devrait être amélioré. La Russie, a-t-il dit, devrait modifier sa législation, stimuler la coopération internationale et garantir des investissements beaucoup plus importants pour le développement de l'IA.Poutine a salué Sberbank et Yandex pour avoir développé leurs propres modèles génératifs d'IA et de langage, qui, selon lui, doivent être développés davantage et appliqués à d'autres secteurs de l'économie. Gref est en train de transformer la Sberbank, autrefois connue comme une ancienne caisse d'épargne soviétique statique où les gens faisaient la queue pendant des heures pour payer leurs factures, en supervisant les investissements dans l'IA, les services cloud, le big data et les appareils intelligents. Il a déclaré à Poutine en juin que Sberbank gagnait environ 3 milliards de dollars par an grâce à 1 milliard de dollars d'investissements dans l'IA.Source : Le président russe Vladimir Poutine s'exprimant lors d'une conférence sur l'IA à MoscouPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?