Entre 2013 et 2022, 4 634 startups d'IA ont été lancées aux États-Unis et ont reçu collectivement 249 milliards de dollars d'investissements privés. Au cours de la même période, la Chine a vu naître 1 337 start-ups d'IA qui ont reçu un montant total de 95 milliards de dollars de la part d'investisseurs privés. Ceci étant dit, il est important de noter que 524 start-ups d'IA ont été lancées aux États-Unis au cours de la seule année 2022 et qu'elles ont reçu un total combiné de 47 milliards de dollars de la part de diverses sources privées. Cependant, les 160 nouvelles startups d'IA en Chine en 2022 ont reçu l'investissement le plus élevé par startup avec 71 millions de dollars chacune en moyenne.Le Royaume-Uni arrive en troisième position, bien que les 630 startups qu'il a créées au cours de la décennie précédente soient à peine plus nombreuses que celles créées par l'Amérique en 2022, et qu'elles aient reçu 18 milliards de dollars d'investissements. Cela semble indiquer qu'aucun autre pays ne parvient à égaler les investissements américains et chinois dans le créneau de l'IA, ce qui pourrait rendre leur domination future encore plus insurmontable.Bien qu'il s'agisse d'un pays relativement petit, Israël a atteint la quatrième place de cette liste avec 402 startups dans le domaine de l'IA et la somme totale de leurs investissements provenant d'investisseurs privés s'est élevée à environ 11 milliards de dollars. Ces quatre pays sont les seuls à avoir franchi la barre des 10 milliards de dollars, l'Amérique étant la seule nation à avoir dépassé les 100 milliards de dollars, même si la Chine rejoindra très probablement ses rangs d'ici à 2023.Le Canada complète la liste des cinq premiers pays, où 341 start-ups ont vu le jour entre 2013 et 2022. Leurs investissements ont atteint 9 milliards de dollars, et il y a fort à parier que le Canada rejoindra le club des 10 milliards de dollars au plus tard l'année prochaine si la tendance actuelle se maintient. Les deux pays suivants sur cette liste, la France et l'Inde, affichent une tendance particulière. Alors que la France compte plus de startups d'Ai, soit 338 à la fin de 2022, son total de 7 milliards de dollars est inférieur aux 8 milliards de dollars que reçoivent les 296 startups de l'Inde. Cela indique que les startups indiennes reçoivent en moyenne des investissements plus importants, ce qui pourrait aider la nation sud-asiatique à s'imposer comme une puissance mondiale émergente.Le Japon le talonne de près avec 294 startups, bien qu'il n'ait qu'une fraction de sa population, mais son investissement total de 4 milliards de dollars est bien inférieur à celui de l'Inde. L'Allemagne et Singapour sont les deux derniers pays de la liste des dix premiers, avec respectivement 245 et 169 startups. Le total des investissements dans le secteur allemand de l'IA s'élève à 7 milliards de dollars, dépassant une fois de plus de loin le total moyen de la France, tandis que les startups singapouriennes atteignent le chiffre impressionnant de 5 milliards de dollars. Il sera intéressant de voir quelles nations seront en mesure de rattraper les superpuissances mondiales dans la course à l'IA.Source : Visual CapitalistPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?