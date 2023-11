Les freelances s'adaptent rapidement, et ne se contentent pas de survivre dans l'économie dynamique de l'emploi. La récente enquête de Freelancer.com met en lumière cette capacité d'adaptation. Il ne s'agit plus seulement de trouver des contrats, mais de voir comment l'intelligence artificielle (IA) est en train de devenir un élément essentiel de leur boîte à outils.Sur les 8 100 freelances interrogés dans le monde, 73 % intègrent l'IA générative dans leur flux de travail. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Environ 31 % sont des explorateurs occasionnels, qui utilisent l'IA en cas de besoin, tandis que 21 % sont des adeptes inconditionnels, qui s'appuient systématiquement sur l'IA. Un petit groupe, environ 14 %, n'a pas encore pris le train de l'IA.Les outils de prédilection ? ChatGPT est en tête du peloton. Il est utilisé par 64 % des freelances dans le monde. Suivent Bard de Google et Bing Chat de Microsoft, Github Copilot et des outils d'IA visuelle comme Midjourney, Stable Diffusion et Dall-E. Cette diversité d'outils reflète une tendance plus large : les indépendants ne sont plus seulement des écrivains ou des illustrateurs. Ils deviennent des éditeurs, des réalisateurs - des rôles qui exigent une vision plus large.Matt Barrie, PDG de Freelancer.com, n'est pas surpris. Il considère les freelances comme des précurseurs, utilisant l'IA pour remodeler leurs rôles et leurs flux de travail. Sa vision ? Un avenir proche où l'intégration de l'IA est la norme, et non l'exception, dans toutes les entreprises et tous les emplois.Mais qu'en est-il de l'automatisation ? Quelle est la part du travail en freelance qui est pilotée par l'IA ? L'enquête montre que plus d'un tiers des freelances utilisent l'IA pour gérer 1 à 25 % de leurs tâches. Les niveaux suivants : 25-50 % et 50-75 % se situent tous deux à 16 %. Un petit pourcentage notable de 9 % automatise 90 à 100 % de leur travail grâce à l'IA.Sous ces chiffres se cache un mélange d'excitation et d'appréhension. Moins de la moitié des répondants (48 %) se disent très inquiets à l'idée que l'IA puisse les remplacer. Les autres sont soit un peu inquiets, soit pas du tout. Pour ce qui est de l'avenir, les freelances sont optimistes. Environ 28 % d'entre eux voient de nouvelles opportunités émerger, 20 % s'attendent à une augmentation de la productivité et 19 % prévoient une amélioration de la précision de leur travail.La récente enquête de Freelancer.com révèle des variations régionales intéressantes dans l'adoption et la perception des outils d'IA parmi les freelances. Aux États-Unis, 75 % des freelances intègrent l'IA dans leur travail, un taux légèrement plus élevé que les 71 % observés en Europe. Lorsqu'il s'agit de la fréquence d'utilisation de ces outils, le contraste devient plus évident : Aux États-Unis, un tiers des freelances (33 %) utilisent des outils d'IA tout le temps, tandis qu'en Europe, la proportion est nettement plus faible, avec seulement 17 % d'entre eux qui utilisent l'IA de manière constante dans leur travail.La préférence pour des outils d'IA spécifiques varie également selon les régions. Dans la région Asie-Pacifique, 82 % des freelances utilisent ChatGPT, contre 77 % en Amérique latine, ce qui indique une préférence marquée, mais légèrement variable pour cet outil. La différence régionale la plus frappante est peut-être l'attitude à l'égard du potentiel de l'IA à remplacer des emplois. Aux États-Unis, 58 % des freelances se disent très préoccupés par le fait que l'IA puisse remplacer leur travail. En revanche, les freelances européens semblent moins inquiets, avec moins d'un tiers (29 %) exprimant un niveau élevé d'inquiétude. Ces statistiques soulignent non seulement l'influence croissante de l'IA dans le monde des freelances, mais aussi la façon dont son impact et sa réception peuvent différer grandement selon la région.Cette enquête est plus que de simples chiffres ; elle donne un aperçu d'un monde en évolution où les freelances manient l'IA avec autant d'habileté que les artistes utilisent des stylos ou des pinceaux. Ils ne se contentent pas de surfer sur la crête du changement, ils le guident, sculptant leurs carrières et l'essence même du freelancing.Source : Freelancer.com Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?