: J'ai toujours pensé que le monde finirait par être dirigé par deux corporations, et je pense que nous allons dans cette direction. Dans Blade Runner, Tyrell Corp possédait probablement 45 à 50 % du monde, et l'un de ses jouets était la création de la réplication par l'ADN. Tyrell se prend pour un dieu et, dans le premier Blade Runner, il a créé une femme Nexus. Et la femelle Nexus aura une durée de vie limitée parce que l'IA deviendra dangereuse. Nous devons verrouiller l'IA. Et je ne sais pas comment on va la verrouiller. Le gouvernement discute : "" Vous plaisantez ? Vous ne la verrouillerez jamais. Une fois que c'est sorti, c'est sorti. Si je conçois l'IA, je vais concevoir un ordinateur dont la première tâche sera de concevoir un autre ordinateur plus intelligent que le premier. Et lorsqu'ils s'associent, vous êtes dans le pétrin, parce qu'ils peuvent alors prendre le contrôle de l'ensemble du système électrique et monétaire du monde et l'éteindre. C'est la première catastrophe. C'est une bombe à hydrogène technique. Pensez à ce que cela signifierait ?: Je voulais vous demander quel effet l'IA aura, selon vous, sur Hollywood, étant donné qu'il s'agissait d'un point de friction important dans la grève des scénaristes, en particulier. L'une des craintes est que les studios introduisent un livre dans l'IA, qu'il en sorte une "adaptation" et qu'ils paient ensuite des scénaristes à la journée pour l'améliorer.: Oui. Il faut vraiment l'interdire, et je ne sais pas comment on peut le contrôler. Un autre expert en IA a déclaré : "". Bien sûr, j'ai un ordinateur qui peut vaincre un maître des échecs en une heure parce que nous pouvons lui donner tous les mouvements possibles et imaginables à partir de données, et il traitera 1 900 mouvements possibles sur ce que la personne fera ensuite en quelques secondes, et le gars est dans le pétrin. Les données ont quelque chose de non créatif. Vous obtiendrez une peinture créée par un ordinateur, mais j'aime à croire - et je dis cela sans confiance - que cela ne fonctionnera pas avec quelque chose de particulièrement spécial qui nécessite de l'émotion ou de l'âme. Cela dit, je reste inquiet.