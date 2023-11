L'étude, menée par Propeller Insights, montre que plus de la moitié des employés utilisent l'IA générative au travail pour des activités complexes et pensent qu'elle a le potentiel de réduire les biais dans toute une série de processus, malgré le fait que seulement 41 % des organisations l'évaluent activement ou en ont fait une priorité.", déclare Doug Dennerline, PDG de Betterworks. "Les principales utilisations de l'IA sont le travail stratégique, la génération d'idées/le brainstorming, les tâches de rédaction simples et le travail technique. Près de la moitié des 1 000 salariés interrogés affirment que l'IA peut rendre leur travail plus facile et plus efficace, tandis que près d'un quart d'entre eux s'attendent à des effets négatifs, ce qui suggère qu'une meilleure communication sur l'impact de l'IA est essentielle.Alors que 61 % des employés pensent que la GenAI favorisera un lieu de travail plus équitable et inclusif - en réduisant les préjugés dans les processus RH tels que les évaluations de performance, le recrutement, la formation et le développement, le feedback et les conversations de carrière - 57 % craignent que la GenAI n'introduise et ne perpétue involontairement des préjugés en raison de facteurs tels que des données historiquement biaisées et la difficulté à comprendre la complexité des décisions de l'IA.Près des trois quarts des personnes interrogées pensent que la GenAI peut conduire à des évaluations de performance plus efficaces et impartiales en éliminant les préjugés liés à l'âge, au sexe et à la race. Beaucoup pensent également que l'IA peut contribuer à créer une main-d'œuvre plus diversifiée en identifiant les employés à fort potentiel issus de groupes sous-représentés. 75 % pensent également qu'une combinaison d'IA et d'intelligence humaine est nécessaire pour éliminer les préjugés tout en incorporant le jugement humain dans les évaluations des performances.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de cette enquête de Betterworks, trouvez-vous qu'elles sont crédibles ou pertinentes ?Comment percevez-vous l'impact de l'IA générative sur la dynamique du lieu de travail ?