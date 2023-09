Les professionnels ressentent le besoin de surestimer leurs connaissances en matière d'IA

26 % déclarent avoir parfois exagéré leurs connaissances en matière d'IA ou d'IA générative au travail pour ne pas se laisser distancer par leurs supérieurs ou leurs collègues.

72 % des professionnels déclarent être familiers ou très familiers avec le terme "intelligence artificielle", mais ce chiffre tombe à 51 % lorsqu'on leur demande s'ils sont familiers avec l'"IA générative".

59 % ont déclaré qu'ils pensaient que l'IA générative faisait partie de la solution lorsqu'il s'agit d'aider les humains à atteindre leur plein potentiel sur le lieu de travail, contre 43 % de la génération Z.

Parallèlement, plus d'un tiers (36 %) des membres de la génération Z ont déclaré avoir le sentiment que l'IA constitue un problème lorsqu'il s'agit d'aider les humains à réaliser leur plein potentiel au travail, contre 18 % des milléniaux.

Si 35 % des professionnels ont utilisé des outils d'IA sur leur lieu de travail, ils sont plus nombreux (43 %) à l'avoir fait à titre personnel.

21 % des personnes interrogées déclarent avoir exagéré leurs connaissances avec leurs amis et leur famille. Pourquoi ? 26 % ont répondu que c'était parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'air ridicule de ne pas savoir ou d'avoir besoin de demander des éclaircissements.

41 % d'entre eux craignent de prendre du retard dans leur travail s'ils ne savent pas comment tirer parti de l'IA.

Ceux qui ont travaillé pour améliorer leurs connaissances en matière d'IA et d'IA générative trouvent que c'est amusant (44 %) et que cela renforce la confiance (35 %).

Les leaders émergents (23 % des professionnels interrogés) se sont engagés à apprendre l'IA au cours des 4 à 6 derniers mois et mènent ou participent activement à des conversations de travail sur l'IA. Ce sont les " premiers arrivants " ou les " adopteurs précoces " de la technologie sur le lieu de travail.

(23 % des professionnels interrogés) se sont engagés à apprendre l'IA au cours des 4 à 6 derniers mois et mènent ou participent activement à des conversations de travail sur l'IA. Ce sont les " premiers arrivants " ou les " adopteurs précoces " de la technologie sur le lieu de travail.

Les apprenants (13 % des professionnels) commencent à s'engager dans l'apprentissage et écoutent activement les conversations sur l'IA (futurs leaders émergents). Ce sont les " adeptes rapides " des outils d'IA générative au bureau.

a) de rendre la pratique de l'IA générique " amusante et excitante ", b) de s'appuyer sur la curiosité au niveau du consommateur pour développer la confiance pour les utilisations professionnelles, et c) de montrer comment l'IA peut les aider à faire leur travail plus rapidement et à améliorer la qualité.

Curieux de l'IA (28 % des professionnels) c'est la " majorité silencieuse ". Ils sont actuellement non-utilisateurs, mais voient déjà le lien avec l'IA générative et leur carrière. Ils savent qu'ils devraient commencer à apprendre, mais il y a un obstacle (c'est le prochain groupe à " convertir ") et la façon dont nous y parvenons est principalement

a) de rendre la pratique de l'IA générique " amusante et excitante ", b) de s'appuyer sur la curiosité au niveau du consommateur pour développer la confiance pour les utilisations professionnelles, et c) de montrer comment l'IA peut les aider à faire leur travail plus rapidement et à améliorer la qualité.

Les détracteurs (19 % des professionnels) sont ceux qui s'opposent activement à la technologie de l'IA, la qualifiant de " mode " et estimant qu'elle " fait partie du problème " au travail.

Les imposteurs (17 % des professionnels) sont souvent ambigus, ressemblant parfois à des leaders émergents (ou à d'autres publics), mais leur caractéristique est d'admettre qu'ils ont déformé la vérité sur les compétences en IA générative au travail, et qu'ils surdéclarent connaître de faux termes liés à l'IA.

L'étude s'est intéressée de plus près à l'IA générative. Canva a constaté que près de 50 % des travailleurs étaient familiarisés avec l'IA, mais pas avec l'IA générative en particulier. Il a également été noté que les travailleurs les plus jeunes n'étaient pas les plus favorables à la GenAI, 59 % des milléniaux la considérant comme bénéfique pour atteindre leur plein potentiel, contre 43 % de la génération Z. Un plus grand nombre de membres de la génération Z la considéraient également comme un problème, par rapport aux milléniaux. De manière contre-intuitive, davantage de travailleurs (43 %) ont utilisé des outils d'IA à titre personnel que dans le cadre de leur travail (35 %). Cela pourrait suggérer que les employés sont réellement curieux de la technologie, mais qu'ils manquent d'une formation significative sur le lieu de travail afin d'en récolter les bénéfices.De la salle du conseil d'administration aux jeunes diplômés, les professionnels de tous niveaux font face à la prolifération rapide de l'intelligence artificielle au travail. Alors que les entreprises s'empressent de récolter les bénéfices de l'IA, les employés tentent d'équilibrer leurs performances en consacrant du temps à l'apprentissage de nouveaux outils, bien que nombre d'entre eux manquent de temps ou de ressources pour le faire efficacement. Il en résulte une expérience collective dans laquelle les professionnels sont inondés de conversations sur l'IA, à la fois au travail et dans leur vie personnelle, mais n'ont pas encore une compréhension approfondie ou pratique de la meilleure façon d'utiliser la technologie. Les employés ressentent une pression accrue pour paraître à la pointe de la technologie et au courant des dernières tendances auprès de leurs pairs et de leurs amis. Dans ce contexte, les employeurs ont la possibilité de favoriser le développement des compétences en matière d'IA afin de prévenir le syndrome de l'imposteur sur le lieu de travail.Plus d'un tiers des cadres supérieurs (vice-présidents et plus) ont déclaré avoir exagéré leurs connaissances en matière d'IA dans le cadre professionnel (38 %) ou personnel (39 %), ce qui suggère que lorsqu'il s'agit d'apprendre l'IA, les règles du jeu sont les mêmes malgré les différences d'expérience.Étant donné que presque tous les professionnels (85 %) ont indiqué qu'ils étaient au moins quelque peu intéressés par l'amélioration de leurs compétences et connaissances en matière d'IA et d'IA générative, les employeurs pourraient être bien placés pour offrir du temps pour l'apprentissage et l'accès à des outils faciles à apprendre qui répondent le mieux aux besoins de leurs équipes.", a déclaré Cameron Adams, cofondateur et directeur des produits chez Canva. "Pour mettre en perspective les sentiments des répondants à l'égard de l'IA, Canva a créé cinq segments d'audience basés sur les données qui révèlent quels professionnels alimentent ou détournent la conversation autour de l'IA générative :Source : Canva