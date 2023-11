L'annonce, faite à Las Vegas lors d'une conférence annuelle organisée par la société pour son service d'informatique en nuage AWS, représente la réponse d'Amazon à ses rivaux qui ont lancé des chatbots ayant attiré l'attention du public.Le lancement de ChatGPT par la startup OpenAI de San Francisco il y a un an a suscité une vague d'intérêt de la part du public et des entreprises pour les outils d'IA générative capables de produire des courriels, des discours marketing, des essais et d'autres passages de texte qui ressemblent au travail d'un être humain. Cette attention a d'abord donné un avantage au principal partenaire et bailleur de fonds d'OpenAI, Microsoft, qui détient les droits sur la technologie sous-jacente de ChatGPT et l'a utilisée pour créer ses propres outils d'IA générative, connus sous le nom de Copilot. Mais elle a également incité des concurrents comme Google à lancer leurs propres versions.Ces chatbots sont une nouvelle génération de systèmes d'IA capables de converser, de générer du texte lisible à la demande et même de produire des images et des vidéos inédites à partir de ce qu'ils ont appris d'une vaste base de données de livres numériques, d'écrits en ligne et d'autres médias.Amazon a déclaré que Q pouvait synthétiser du contenu, rationaliser les communications quotidiennes et aider les employés à effectuer des tâches telles que la rédaction d'articles de blog. Les entreprises peuvent également connecter Q à leurs propres données et systèmes afin d'obtenir une expérience sur mesure plus adaptée à leur activité. La technologie est actuellement disponible en avant-première.Bien qu'Amazon devance ses rivaux Microsoft et Google en tant que fournisseur dominant d'informatique en nuage, il n'est pas perçu comme le leader de la recherche sur l'IA qui a conduit aux progrès de l'IA générative.Un récent index de l'université de Stanford, qui a mesuré la transparence des 10 principaux modèles d'IA fondateurs, dont le Titan d'Amazon, a classé Amazon en queue de peloton. Les chercheurs de Stanford ont déclaré que le manque de transparence peut rendre plus difficile pour les clients qui veulent utiliser la technologie de savoir s'ils peuvent s'y fier en toute sécurité, entre autres problèmes.L'entreprise, quant à elle, va de l'avant. En septembre, Amazon a déclaré qu'elle investirait jusqu'à 4 milliards de dollars dans la startup d'IA Anthropic, une société basée à San Francisco et fondée par d'anciens employés d'OpenAI. Le géant de la technologie a également lancé de nouveaux services, notamment une mise à jour de son assistant populaire Alexa, qui permet aux utilisateurs d'avoir des conversations plus humaines, et des résumés d'avis sur les produits générés par l'IA à l'intention des consommateurs.Quel est votre avis sur le sujet ?