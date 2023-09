Aujourd'hui, nous annonçons qu'Amazon investira jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large visant à développer les modèles de fondation les plus fiables et les plus performants du secteur. Nos recherches et nos produits de pointe en matière de sécurité, associés à l'expertise d'Amazon Web Services (AWS) dans l'exploitation d'infrastructures sûres et fiables, rendront l'IA sûre et orientable d'Anthropic largement accessible aux clients d'AWS.AWS deviendra le principal fournisseur de cloud d'Anthropic pour les charges de travail critiques, offrant à notre équipe l'accès à une infrastructure de calcul de premier plan sous la forme d'AWS Trainium et de puces Inferentia, qui seront utilisées en plus des solutions existantes pour l'entraînement et le déploiement des modèles. Ensemble, nous combinerons nos expertises respectives pour collaborer au développement des futures technologies Trainium et Inferentia.Sur la base de la demande significative des clients AWS pour Claude, nous étendons également notre support à Amazon Bedrock. Cela comprendra la personnalisation et la mise au point de modèles sécurisés sur le service pour permettre aux entreprises d'optimiser les performances de Claude avec leurs connaissances d'expert, tout en limitant le potentiel de résultats néfastes.Les développeurs et ingénieurs d'Amazon seront en mesure de construire sur la base de nos modèles de pointe via Amazon Bedrock. Cela leur permettra d'intégrer des capacités d'IA générative dans leur travail, d'améliorer les applications existantes et de créer de nouvelles expériences client à travers les activités d'Amazon.Les entreprises pourront utiliser Claude 2 pour un large éventail de tâches, allant du dialogue sophistiqué et de la génération de contenu créatif au raisonnement complexe et à l'instruction détaillée. Notre fenêtre contextuelle de 100 000 jetons, la meilleure de l'industrie, les aidera à traiter en toute sécurité de grandes quantités d'informations, y compris des documents techniques spécifiques à un domaine pour des cas d'utilisation dans les domaines financier, juridique, de codage, et plus encore.Des entreprises de nombreux secteurs construisent déjà avec des modèles Anthropic sur Amazon Bedrock. LexisNexis Legal & Professional, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations et d'analyses, utilise un modèle Claude 2 personnalisé et affiné pour offrir des fonctionnalités de recherche conversationnelle, de résumé perspicace et de rédaction juridique intelligente via la nouvelle solution Lexis+ AI de l'entreprise. Bridgewater Associates, société de gestion d'actifs de premier plan, est en train de développer un assistant d'analyste d'investissement alimenté par Claude 2 pour générer des graphiques élaborés, calculer des indicateurs financiers et créer des résumés des résultats. Lonely Planet, un éditeur de voyages renommé, a réduit ses coûts de génération d'itinéraires de près de 80 % après avoir déployé Claude 2, synthétisant ses décennies de contenu de voyage pour fournir des recommandations de voyage cohérentes et très précises.Anthropic et Amazon se sont tous deux engagés à former et à déployer en toute sécurité des modèles de fondation avancés. Amazon est un leader dans le domaine de la sécurité des nuages et, dans le cadre de cet accord, s'engage à promouvoir et à mettre en œuvre les meilleures pratiques de sécurité sur Amazon Bedrock afin de garantir l'utilisation responsable de nos produits et services. Les deux entreprises sont activement engagées dans un certain nombre d'organisations pour promouvoir le développement et le déploiement responsables des technologies de l'IA, notamment le Partenariat mondial sur l'IA (GPAI), le Partenariat sur l'IA (PAI) et l'Institut national des normes et de la technologie (NIST). Plus récemment, en juillet, Amazon et Anthropic ont soutenu de manière indépendante une série d'engagements volontaires en matière de sécurité, sous l'égide de la Maison Blanche, afin de garantir que l'avenir de l'IA transformatrice soit guidé par la sûreté, la sécurité et la confiance.Dans le cadre de cet investissement, Amazon prendra une participation minoritaire dans Anthropic. Notre structure de gouvernance d'entreprise reste inchangée, le Long Term Benefit Trust continuant à guider Anthropic conformément à notre politique de mise à l'échelle responsable. Comme le prévoit cette politique, nous effectuerons des tests de pré-déploiement de nouveaux modèles pour nous aider à gérer les risques liés à des systèmes d'IA de plus en plus performants.La formation de modèles de pointe nécessite des ressources considérables, notamment de la puissance de calcul et des programmes de recherche. L'investissement d'Amazon et la fourniture des technologies AWS Trainium et Inferentia nous permettront de continuer à faire progresser la sécurité et la recherche en matière d'IA. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Amazon pour développer de manière responsable l'adoption de Claude et fournir des technologies d'IA en nuage sûres aux organisations du monde entier.