La course à l'IA s'intensifie de jour en jour et chaque acteur veut être le premier à décrocher le Saint Graal : l'AGI. Mais alors que certaines personnes travaillent avec enthousiasme et frénésie pour atteindre leur but ultime, l'AGI suscite la peur et le scepticisme chez d'autres personnes. Selon ces dernières, l'AGI serait préjudiciable à l'humanité et constituerait même une menace existentielle en raison d'un certain nombre de changements inédits qui pourraient en découler. En fait, les conséquences économiques de l'AGI découlent de ses propriétés fondamentalement nouvelles par rapport aux cerveaux humains qui dirigent actuellement le monde (l'économie).Lorsque ces "cerveaux numériques" deviendront suffisamment intelligents pour exécuter un large éventail de fonctions économiques, ils apporteront probablement des changements radicaux, créant une grande richesse, mais évinçant également les humains d'un nombre croissant de types d'emplois. À ce propos, Bill Gates pense qu'il s'agit d'un processus inévitable qui rendra les humains plus efficaces et leur permettra d'avoir plus de temps libre. Mais que feront-ils de ce temps libre ? Quelles seront les nouvelles occupations des personnes auxquelles l'IA aura arraché leurs emplois ? Selon certains experts, l'on assistera à une baisse de leur pouvoir d'achat.Dans la communauté, certains s'alarment et prédisent un avenir dystopique pour l'économie mondiale, tandis que d'autres ont un avis plus modéré sur la question. Un critique, qui craint un potentiel effondrement économique causé par l'AGI, affirme : « lorsque l'AGI apparaîtra, il est fort probable qu'elle provoquera un effondrement économique dû à un chômage de masse. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, sinon il vaut mieux s'y préparer. Face à une telle éventualité, je pense acheter une maison, faire un jardin et avoir quelques poules. Cela me semble être un bon début ». D'autres proposent en outre de se concentrer sur le travail de l'esprit, l'artisanat, etc.Selon ces derniers, les gens devraient commencer par se tourner vers des emplois qui font beaucoup plus appel à des compétences humaines pour être à l'abri d'un choc potentiel. Les compétences non techniques sont indispensables à tout travailleur dans l'espace de travail. Elles comprennent le travail en équipe, le souci du détail, la pensée critique et créative, la communication efficace et les compétences interpersonnelles, pour n'en citer que quelques-unes. Ces compétences non techniques sont demandées dans tous les secteurs. D'après ces critiques, l'IA ne serait pas en mesure de copier ces compétences et donc ne pourrait pas remplacer ces emplois.« Les compétences non techniques sont étrangères à l'IA. Elle ne peut pas développer ces compétences. Le développement de ces compétences nécessite un niveau élevé de raisonnement et d'intelligence émotionnelle », affirme un critique. D'autres personnes pensent qu'il faudrait commencer par acquérir des actions des sociétés qui développent l'IA ainsi qu'un certain nombre d'actifs pouvant vous permettre de traverser une crise financière ou un effondrement économique. « Vous devez acheter des actifs qui vous rapportent de l'argent. Achetez-en le plus possible. Ne le vendez pas, quelle que soit l'évolution du marché boursier », conseille un internaute.« Nous vivons dans un monde capitaliste. Il est géré au profit des capitalistes. Si vous n'avez pas de capital, vous êtes foutu. L'IA et encore moins l'AGI ne vous feront pas de cadeau. Apprenez des compétences que l'AGI ne pourra pas copier et proposer de nouveaux types de services à l'abri de l'automatisation. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ce qui vous reste à faire est d'amasser des actifs. Investissez dans l'immobilier par exemple, les gens auront toujours besoin de se loger. La restauration est également une possibilité. Je pense que les robots n'ont aucune chance de réussir dans les fast-foods et l'AGI ne fera pas mieux non plus », note un critique.En août dernier, Gary Gensler, directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a déclaré qu'une crise financière causée par l'IA est "presque inévitable" au cours de la prochaine décennie si l'on ne réglemente pas davantage cette technologie qui progresse très rapidement. « C'est franchement un défi difficile à relever. C'est une question de stabilité financière difficile à traiter parce que la plupart de nos réglementations concernent des institutions individuelles, des banques individuelles, des fonds du marché monétaire individuels, des courtiers individuels ; c'est tout simplement dans la nature de ce que nous faisons », a-t-il déclaré.Un autre a commenté : « si vous avez les moyens, achetez des actions des entreprises technologiques. Personnellement, j'ai acheté une maison et des poules l'année dernière. Mon prêt hypothécaire représente la moitié de mes revenus et si je perdais mon emploi, je serais saisi en un mois. Je n'ai même pas assez de fonds propres pour vendre. Alors, essayez à vos risques et périls. Il y a toujours l'aide sociale. Toutefois, il n'y a aucune garantie. Est-ce qu'il sera toujours possible de subvenir aux besoins de la population ? Si l'AGI venait à causer un effondrement économique à l'avenir, le véritable problème à surmonter est la circulation de l'argent ».D'autres internautes se montrent encore plus sceptiques sur l'avenir : « vous pensez à la manière de survivre aux difficultés économiques qui pourrait causer de l'AGI, mais les patrons pensent à la manière de se débarrasser de vous. La question n'est pas de savoir si je dois posséder une maison et une ferme, mais comment survivre à un génocide mondial. Peu importe, il est déjà trop tard pour la plupart d'entre nous ». En revanche, d'autres critiques se montrent plus mesurées sur le sujet et certains pensent même qu'il est peu probable que l'AGI cause un effondrement économique lorsqu'elle arrivera. Selon eux, l'AGI pourrait résoudre les difficultés actuelles.« Si l'AGI tient réellement ses promesses, l'on devrait éviter tout effondrement économique. Mais si cela arrivait, tout effondrement économique devrait être de courte durée jusqu'à ce que la société puisse être restructurée. L'AGI devrait trouver comment le faire. Le danger serait d'atteindre une AGI suffisamment performante pour provoquer un chômage de masse, mais pas assez intelligente ou humaine pour obtenir l'adhésion de la société à la réforme de notre système politique. Dans ce cas, nous serions livrés à nous-mêmes pour nous débattre avec le désordre que nous avons créé. L'humanité pourrait traverser des crises inédites », note un critique.« Dans les deux cas, ma stratégie consiste à mener une vie saine et à essayer d'apprécier le monde tel qu'il est aujourd'hui. Si l'économie s'effondre et que le système de santé se détériore, je ne veux pas me retrouver à devoir consulter un médecin ou à devoir faire face à un problème médical. À part cela, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pourriez devenir un "préposé à la prévention" et passer tout votre temps et toutes vos ressources à préparer la fin du monde, mais ce n'est pas une façon amusante de passer votre vie, et ce n'est certainement pas bon pour votre santé mentale. Autant vivre au mieux et profiter de la vie. Vous n'en avez qu'une seule ».On peut lire aussi : « plusieurs scénarios sont possibles, dont la plupart ne doivent pas vous inquiéter, car soit il y a suffisamment d'abondances pour que les besoins de base soient très accessibles, sans quoi nous sommes tous morts pour des raisons sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, il s'agit donc d'atténuer les périodes intermédiaires, lorsque le monde s'adapte et que l'IA tarde à apporter des améliorations aux besoins de base. Ou, plus vraisemblablement, lorsque la soif de pouvoir de certaines personnes limite le déploiement des aspects bénéfiques de l'IA, alors que des emplois continuent de disparaître à gauche et à droite ».Parmi les commentaires les plus modérés, l'on constate que la plupart convergent vers le fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Selon eux, lorsque le moment arrivera, l'humanité saura s'en sortir. Ils pensent que même si l'AGI provoquait l'effondrement du système actuel, de nouvelles possibilités s'offriraient à l'humanité. « Acheter une maison, faire un jardin et posséder quelques poules est un bon conseil, indépendamment de l'IA. Je ne pense pas que l'effondrement économique soit une fatalité. Les progrès technologiques et l'automatisation ont historiquement entraîné une augmentation du nombre d'emplois, et non une diminution », a écrit un critique.Il a ajouté : « il y aura des déplacements généralisés, mais d'autres secteurs se développeront (conception et mise en œuvre de l'IA, par exemple). Les gens seront toujours capables de trouver quelque chose à faire qui profite aux autres. Les économies peuvent devenir plus locales, mais elles resteront globalement plus fortes ».Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'industrie atteindra un jour l'AGI ?Quels pourraient être les impacts de l'AGI sur l'économie mondiale ?L'AGI est-elle en mesure de causer un effondrement économique ? Pourquoi ?Comment se préparer à une telle éventualité ? Que pensez-vous des avis ci-dessus ?Selon vous, pourquoi les gens ont-ils une peur viscérale de l'IA ? Ce sentiment est-il justifié ?