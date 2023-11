Je reviens à OpenAI en tant que PDG. Mira reprendra son rôle de CTO. Le nouveau conseil d'administration initial sera composé de Bret Taylor (président), Larry Summers et Adam D'Angelo.Je n'ai jamais été aussi enthousiaste pour l'avenir. Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé dur dans une situation peu claire et sans précédent, et je crois que notre résilience et notre esprit nous distinguent au sein de l'industrie. Je suis très, très optimiste quant à nos chances de réussite dans l'accomplissement de notre mission.Avant d'aborder la suite, j'aimerais vous remercier.J'aime et je respecte Ilya, je pense qu'il est un guide dans ce domaine et une perle humaine. Je n'ai aucune rancune à son égard. Bien qu'Ilya ne fasse plus partie du conseil d'administration, nous espérons poursuivre notre relation de travail et nous discutons de la manière dont il peut continuer son travail à l'OpenAI.Je suis reconnaissant à Adam, Tasha et Helen d'avoir travaillé avec nous pour parvenir à cette solution qui sert au mieux la mission. Je suis ravi de continuer à travailler avec Adam et je suis sincèrement reconnaissant à Helen et Tasha d'avoir investi beaucoup d'efforts dans ce processus.Je remercie également Emmett, qui a joué un rôle clé et constructif en nous aidant à parvenir à ce résultat. Le dévouement d'Emmett à la sécurité de l'IA et à l'équilibre des intérêts des parties prenantes était évident.Mira a fait un travail remarquable tout au long de ce processus, servant la mission, l'équipe et l'entreprise de manière désintéressée. Elle est un leader incroyable et OpenAI ne serait pas OpenAI sans elle. Je vous remercie.Greg et moi sommes partenaires dans la gestion de cette entreprise. Nous n'avons jamais trouvé comment le communiquer sur l'organigramme, mais nous le ferons. En attendant, je voulais juste que ce soit clair. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait depuis le début et pour la manière dont vous avez géré les choses dès le début et au cours de la semaine dernière.L'équipe dirigeante - Mira, Brad, Jason, Che, Hannah, Diane, Anna, Bob, Srinivas, Matt, Lilian, Miles, Jan, Wojciech, John, Jonathan, Pat et bien d'autres encore - est manifestement prête à diriger l'entreprise sans moi. On dit que l'une des façons d'évaluer un PDG est la manière dont il choisit et forme ses successeurs potentiels ; à cet égard, je m'en sors bien mieux que je ne l'imaginais. Il est clair pour moi que l'entreprise est entre de bonnes mains, et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous remercie tous.Jakub, Szymon et Aleksander sont des talents exceptionnels et je suis très heureux qu'ils nous aient rejoints pour nous faire progresser, nous et notre recherche. Je les remercie.À vous tous, notre équipe : Je suis sûr que des livres seront écrits sur cette période, et j'espère que la première chose qu'ils diront sera à quel point l'ensemble de l'équipe a été formidable. Maintenant que nous avons traversé cette période, nous n'avons pas perdu un seul employé. Vous vous êtes soutenus les uns les autres, vous avez défendu cette entreprise et notre mission. L'une des choses les plus importantes pour l'équipe qui construit IAG en toute sécurité est la capacité à gérer des situations stressantes et incertaines, et à conserver un bon jugement tout au long du processus. Excellente note. Merci à tous.Satya, Kevin, Amy et Brad ont été des partenaires incroyables tout au long de ce projet, avec les bonnes priorités tout au long du processus. Ils nous ont soutenus et étaient prêts à nous accueillir tous si nous ne parvenions pas à atteindre notre objectif principal. Nous avons clairement fait le bon choix en nous associant à Microsoft et je suis ravi que notre nouveau conseil d'administration les comprenne en tant qu'observateurs sans droit de vote. Merci à tous.À nos partenaires et à nos utilisateurs, merci d'être restés avec nous. Nous avons vraiment ressenti l'afflux de soutien et d'amour, et cela nous a tous aidés à surmonter cette épreuve. Le fait que nous n'ayons perdu aucun client nous incitera à travailler encore plus dur pour vous, et nous sommes tous impatients de nous remettre au travail.Will Hurd, Brian Chesky, Bret Taylor et Larry Summers ont mis leur vie entre parenthèses et ont fait un travail incroyable pour soutenir la mission. Je ne sais pas comment ils y sont parvenus, mais ils l'ont fait. Je les remercie.Ollie a également mis sa vie entre parenthèses pendant tout ce temps pour faire tout ce qu'il pouvait pour aider, en plus d'apporter son amour et son soutien inconditionnels habituels. Merci et je t'aime.Nous avons trois priorités immédiates.Faire avancer notre plan de recherche et continuer à investir dans nos efforts de sécurité intégrale, qui ont toujours été essentiels à notre travail. Notre feuille de route en matière de recherche est claire ; nous avons vécu une période de grande concentration. Je partage l'enthousiasme que vous ressentez tous ; nous transformerons cette crise en opportunité ! Je travaillerai avec Mira sur ce point.Bret, Larry et Adam travailleront très dur sur la tâche extrêmement importante de construire un conseil d'administration aux perspectives diverses, d'améliorer notre structure de gouvernance et de superviser un examen indépendant des événements récents. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec eux sur ces étapes cruciales afin que tout le monde puisse avoir confiance dans la stabilité de l'OpenAI.J'ai hâte de terminer le travail de construction d'une IAG bénéfique avec vous tous - la meilleure équipe du monde, la meilleure mission du monde.Je vous embrasse,Sam