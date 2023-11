Assistants de codage alimentés par l'IA

Ingénierie logicielle augmentée par l'IA

Ingénierie des plates-formes

", a déclaré Dave Micko, analyste directeur principal chez Gartner. "Ces technologies, ainsi que d'autres, sont en train de grimper au sommet des attentes exagérées et l'avantage transformationnel qu'elles devraient avoir sur l'ingénierie logicielle au cours des prochaines années pourrait avoir un impact significatif sur les modèles d'affaires d'une organisation, entraînant de nouvelles stratégies et tactiques (voir la figure 1).Gartner prévoit que d'ici à 2027, 50 % des ingénieurs logiciels d'entreprise utiliseront des outils de codage alimentés par l'intelligence artificielle, contre moins de 5 % aujourd'hui. Les produits de génération de code basés sur des modèles de fondation peuvent générer des suggestions complexes et plus longues, ce qui se traduit par une augmentation significative de la productivité des développeurs.La demande de logiciels dépassant les capacités de la plupart des organisations, les développeurs actuels sont à bout, incapables de créer des fonctionnalités assez rapidement ou de trouver de la satisfaction dans leur travail. Les assistants de codage par IA apparaissent comme des accélérateurs, stimulant la productivité et la satisfaction des développeurs. En s'occupant des tâches de routine, les assistants permettent aux développeurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Cela permet aux organisations de fournir plus de fonctionnalités plus rapidement avec les équipes existantes.Le cycle de vie du développement logiciel comprend des tâches routinières et répétitives telles que le code fonctionnel et de test unitaire et la documentation, que les outils AIASE automatisent. Les ingénieurs logiciels peuvent ainsi consacrer leur temps, leur énergie et leur créativité à des activités à forte valeur ajoutée telles que le développement de fonctionnalités.Les avantages de l'utilisation d'AIASE comprennent l'allocation de la capacité d'ingénierie logicielle aux initiatives commerciales hautement prioritaires, complexes et incertaines, en aidant les équipes qualité à développer des tests auto-réparateurs et des chemins de code non évidents qui détectent les problèmes, proposent des correctifs et génèrent automatiquement des scénarios de test.Pour aider à gérer la complexité de l'écosystème technologique, de nombreuses entreprises numériques adoptent des pratiques d'ingénierie de plateforme et mettent en place des équipes de plateforme pour fournir des plateformes cohérentes, intégrées et sécurisées à leurs équipes de développement et de produits. L'ingénierie de plateforme se concentre sur la fourniture d'outils, de capacités et de processus en libre-service qui aident les utilisateurs de la plateforme à générer de la valeur commerciale, tout en gérant les coûts et les risques.Gartner prévoit que d'ici à 2026, 80 % des organisations d'ingénierie logicielle mettront en place des équipes de plates-formes en tant que fournisseurs internes de services, de composants et d'outils réutilisables pour la fourniture d'applications.Les clients de Gartner peuvent en savoir plus en lisant "Hype Cycle for Software Engineering, 2023" Pour en savoir plus sur les technologies du Hype Cycle et les principales tendances en matière de génie logiciel, consultez le podcast Gartner Steering Engineering GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces prévisions de Gartner, trouvez-vous qu'elles sont crédibles ou pertinentes ?