Principaux résultats

Presque tous les développeurs ont utilisé des outils de codage de l'IA - 92 % de ceux que nous avons interrogés disent les avoir utilisés au travail ou pendant leur temps libre. Nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente dans les mois à venir.

70 % des développeurs pensent que l'utilisation d'outils de codage de l'IA leur offrira un avantage dans leur travail, l'amélioration des compétences étant le principal avantage, suivi par les gains de productivité.

Étant donné que l'amélioration des compétences est la principale tâche que les développeurs considèrent comme améliorant leur journée de travail, ce résultat est remarquable car les outils de codage de l'IA peuvent l'intégrer directement dans le flux de travail d'un développeur.

Les développeurs utilisent déjà des outils de codage de l'IA au travail

L'IA est là pour rester et elle transforme déjà la façon dont les développeurs abordent leur travail quotidien. Il est donc essentiel que les entreprises et les responsables de l'ingénierie adoptent des outils d'IA de qualité professionnelle afin d'éviter que leurs développeurs n'utilisent des applications non approuvées. Les entreprises devraient également établir des normes de gouvernance pour l'utilisation des outils d'IA afin de s'assurer qu'ils sont utilisés de manière éthique et efficace.

Les développeurs pensent que les outils de codage basés sur l'IA amélioreront leurs performances

Dans notre enquête, les développeurs affirment que les outils de codage basés sur l'IA peuvent les aider à respecter les normes de performance existantes en améliorant la qualité du code, en accélérant les résultats et en réduisant le nombre d'incidents au niveau de la production. Ils estiment également que ces paramètres devraient être utilisés pour mesurer leurs performances au-delà de la quantité de code.

Il est à noter que la quantité de code produite par un développeur ne correspond pas nécessairement à sa valeur commerciale.

Rester intelligent. Avec l'augmentation des outils d'IA utilisés dans le développement de logiciels - qui contribuent souvent au volume de code - les responsables de l'ingénierie devront se demander si la mesure du volume de code est toujours le meilleur moyen de mesurer la productivité et la production.

Les développeurs pensent que les outils de codage à base d'IA conduiront à une meilleure collaboration au sein des équipes

En fait, les examens de sécurité, la planification et la programmation en binôme sont les points de collaboration les plus importants et les tâches sur lesquelles les équipes de développement sont censées, et devraient, travailler avec l'aide des outils de codage par l'IA. Cela indique également que les examens du code et de la sécurité resteront importants à mesure que les développeurs utiliseront davantage les outils de codage basés sur l'IA sur leur lieu de travail.

Les développeurs utilisent déjà des outils de codage génératif de l'IA pour automatiser certaines parties de leur flux de travail, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des projets plus collaboratifs tels que les examens de sécurité, la planification et la programmation en binôme.

Les développeurs pensent que l'IA augmente la productivité et prévient l'épuisement professionnel

57 % des développeurs pensent que les outils de codage basés sur l'IA les aident à améliorer leurs compétences en matière de langage de codage , ce qui est le principal avantage qu'ils en retirent. Au-delà de la perspective d'agir comme une aide à l'amélioration des compétences, les développeurs affirment également que les outils de codage par l'IA peuvent également contribuer à réduire l'effort cognitif, et comme la capacité mentale et le temps sont tous deux des ressources limitées, 41 % des développeurs pensent que les outils de codage par l'IA peuvent contribuer à prévenir l'épuisement professionnel.

, ce qui est le principal avantage qu'ils en retirent. Au-delà de la perspective d'agir comme une aide à l'amélioration des compétences, les développeurs affirment également que les outils de codage par l'IA peuvent également contribuer à réduire l'effort cognitif, et comme la capacité mentale et le temps sont tous deux des ressources limitées, Lors d'une étude précédente, 87 % des développeurs ont déclaré que l'outil de codage par IA GitHub Copilot les aidait à préserver leur effort mental tout en accomplissant des tâches plus répétitives . Cela montre que les outils de codage à base d'IA permettent aux développeurs de préserver leur effort cognitif et de se concentrer sur des aspects plus stimulants et innovants du développement de logiciels ou de la recherche et du développement.

. Cela montre que les outils de codage à base d'IA permettent aux développeurs de préserver leur effort cognitif et de se concentrer sur des aspects plus stimulants et innovants du développement de logiciels ou de la recherche et du développement. Les outils de codage à base d'IA aident les développeurs à se perfectionner tout en travaillant. Dans l'ensemble de notre enquête, les développeurs placent systématiquement l'acquisition de nouvelles compétences au premier rang des facteurs contribuant à une journée de travail positive. Mais 30 % d'entre eux déclarent également que l'apprentissage et le développement peuvent avoir un impact négatif sur leur journée de travail globale, ce qui suggère que certains développeurs considèrent que l'apprentissage et le développement ajoutent du travail à leur journée de travail. Notamment, les développeurs déclarent que le principal avantage des outils de codage par l'IA est l'acquisition de nouvelles compétences - et ces outils peuvent aider les développeurs à apprendre tout en travaillant, au lieu de faire de l'apprentissage et du développement une tâche supplémentaire.

L'IA améliore l'expérience des développeurs dans tous les domaines

Les développeurs pensent que les outils de codage de l'IA les aideront à se perfectionner tout en travaillant

Les outils de codage par l'IA s'intègrent dans les flux de travail existants des développeurs et génèrent une plus grande efficacité

L'utilisation de l'automatisation et de l'IA fait partie du flux de travail des développeurs depuis longtemps, ces derniers utilisant déjà une gamme d'outils automatisés et alimentés par l'IA, tels que les contrôles de sécurité basés sur l'apprentissage automatique et les pipelines CI/CD.

Plutôt que de refondre complètement les opérations, ces outils créent une plus grande efficacité dans les flux de travail existants, ce qui libère plus de temps pour que les développeurs se concentrent sur l'élaboration de solutions.

Le bilan

92 % des développeurs américains travaillant dans de grandes entreprises déclarent utiliser un outil de codage de l'IA, que ce soit au travail ou pendant leur temps libre, et 70 % d'entre eux affirment que l'utilisation de ces outils leur apporte des avantages significatifs.Presque tous les développeurs (92 %) utilisent des outils de codage de l'IA au travail - et une majorité (67 %) a utilisé ces outils à la fois dans un cadre professionnel et pendant son temps libre. Curieusement, seuls 6 % des développeurs interrogés dans le cadre de notre enquête déclarent n'utiliser ces outils qu'en dehors du travail.La plupart des développeurs expérimentant les outils d'IA sur leur lieu de travail, les résultats de notre enquête suggèrent que ce n'est pas seulement un intérêt futile qui pousse les développeurs à utiliser l'IA. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance du fait que les outils de codage de l'IA les aideront à atteindre les normes de performance., et un nombre égal d'entre eux prévoient que cette situation perdurera lorsqu'ils commenceront à utiliser des outils de codage basés sur l'IA.Au-delà de l'amélioration des performances individuelles, plus de 4 développeurs sur 5 interrogés (81 %) affirment que les outils de codage basés sur l'IA contribueront à renforcer la collaboration au sein de leurs équipes et de leurs organisations.Parfois, les développeurs peuvent faire la même chose avec une ligne ou plusieurs lignes de code. Malgré cela, un tiers des développeurs interrogés dans le cadre de notre enquête déclarent que leurs responsables mesurent leurs performances en fonction de la quantité de code qu'ils produisent.Les développeurs estiment notamment que. Cela présente des avantages organisationnels directs et signifie que les développeurs pensent qu'ils passeront plus de temps à concevoir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits avec l'IA plutôt qu'à écrire du code standard.Non seulement les outils de codage de l'IA peuvent contribuer à améliorer la productivité globale, mais ils peuvent également offrir des opportunités de perfectionnement pour aider à créer une main-d'œuvre plus intelligente, selon les développeurs que nous avons interrogés.Les développeurs utilisent déjà des outils de codage d'IA générative pour automatiser certaines parties de leur flux de travail, ce qui libère du temps pour des projets plus collaboratifs tels que les examens de sécurité, la planification et la programmation en binôme.Les développeurs interrogés dans le cadre de notre enquête indiquent qu'ils peuvent mieux respecter les normes relatives à la qualité du code, au temps de réalisation et au nombre d'incidents lorsqu'ils utilisent des outils de codage IA - autant de mesures que les développeurs considèrent comme des domaines clés pour l'évaluation de leurs performances.Les outils de codage par l'IA peuvent également contribuer à réduire la probabilité d'erreurs de codage et à améliorer la précision du code, ce qui conduit en fin de compte à des logiciels plus fiables, à des performances accrues des applications et à de meilleurs chiffres de performance pour les développeurs.57 % des développeurs interrogés déclarent que l'utilisation d'outils de codage de l'IA les aide à développer leurs compétences en langage de codage, ce qu'ils considèrent comme le principal avantage de l'utilisation de ces applications (le deuxième avantage étant une plus grande productivité). Cela suggère que les développeurs considèrent l'utilisation d'outils de codage par IA comme un moyen de se perfectionner tout en travaillant, au lieu d'ajouter une autre tâche à leur journée de travail pour l'apprentissage et le développement., mais notre enquête suggère que les développeurs ne pensent pas que ces outils modifient fondamentalement le cycle de vie du développement logiciel. Au contraire, les développeurs pensent qu'ils apportent une plus grande efficacité à ce cycle.Presque tous les développeurs (92 %) utilisent le codage de l'IA au travail - et ils affirment que ces outils ne se contentent pas d'améliorer les tâches quotidiennes, mais qu'ils offrent également des possibilités d'amélioration des compétences. Les développeurs voient des avantages matériels à l'utilisation d'outils d'IA, notamment l'amélioration des performances et des compétences de codage, ainsi qu'une meilleure collaboration au sein de l'équipe.