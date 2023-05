Aujourd'hui, Google annonce que Colab va bientôt ajouter des fonctionnalités de codage IA telles que les complétions de code, la génération de code en langage naturel et même un chatbot d'aide au codage. Colab utilisera Codey, une famille de modèles de code construits sur PaLM 2, qui a été annoncé à l'I/O la semaine dernière. Codey a été affiné sur un vaste ensemble de données de code de haute qualité, sous licence permissive, provenant de sources externes, afin d'améliorer les performances des tâches de codage. De plus, les versions de Codey utilisées pour Colab ont été personnalisées spécialement pour Python et pour les utilisations spécifiques à Colab.Les utilisateurs de Colab aux États-Unis bénéficieront d'un premier accès à ces modèles Codey au sein de Colab, qui augmentent considérablement la vitesse, la qualité et la compréhension de la programmation. Les premières fonctionnalités se concentreront sur la génération de code.Le langage naturel pour la génération de code vous aide à générer des blocs de code plus importants, en écrivant des fonctions entières à partir de commentaires ou d'invites. L'objectif est de réduire la nécessité d'écrire du code répétitif, afin que vous puissiez vous concentrer sur les aspects les plus intéressants de la programmation et de la science des données. Les utilisateurs éligibles de Colab verront un nouveau bouton "Générer" dans leurs carnets de notes, leur permettant d'entrer n'importe quel texte pour générer du code.Pour les utilisateurs payants éligibles, des suggestions de saisie automatique s'afficheront au fur et à mesure de la saisie.Colab s'enrichit également de l'aide d'un chatbot. Bientôt, vous pourrez poser des questions directement dans Colab, comme "Comment importer des données depuis Google Sheets ?" ou "Comment filtrer un DataFrame Pandas ?".Toute personne disposant d'une connexion Internet peut accéder à Colab et l'utiliser gratuitement. Des millions d'étudiants utilisent Colab chaque mois pour apprendre la programmation Python et l'apprentissage automatique. Partout dans le monde, des groupes aux ressources limitées accèdent gratuitement à Colab et à des GPU de grande puissance pour des applications d'apprentissage automatique.De nombreuses autres fonctionnalités et améliorations seront bientôt disponibles pour faire de Colab une expérience encore plus utile et intégrée dans vos flux de données et de ML.L'accès à ces fonctionnalités sera déployé progressivement au cours des prochains mois, en commençant par les abonnés payants aux États-Unis, avant d'être étendu au niveau gratuit.Source : Google Comment comparez-vous cette solution par rapport aux autres comme par exemple GitHub Copilot ?Qu'en pensez-vous ?