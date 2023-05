On assiste à une explosion des documents qui sont produits par l'IA

Il pose des questions éthiques et juridiques sur la propriété intellectuelle, le droit d’auteur et l’utilisation équitable quand la création peut être réduite à des unités microscopiques. Il appelle à une prise de conscience et à une régulation de ces programmes qui exploitent le travail des créateurs sans leur consentement ni leur rémunération.ChatGPT a pris le monde d'assaut depuis son lancement en novembre, avec son habileté à écrire des essais, des articles, des poèmes et du code informatique en quelques secondes seulement. Au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à une explosion des documents produits par l'IA. Il y a d'abord eu des œuvres d'art incroyables, puis des documents textuels de toutes sortes, des homélies aux essais universitaires. ChatGPT a été créé par OpenAI, une société d'intelligence artificielle basée à San Francisco, connue pour son célèbre DALL-E, un modèle d'apprentissage profond qui génère des images à partir d'instructions textuelles appeléesÀ Lyon, un professeur a remarqué de curieuses similitudes dans les copies rendues par la moitié de ses étudiants ; il leur avait donné une semaine pour rédiger leurs devoirs. Si les mots différaient, leurs structures démonstratives et leurs exemples sont restés constamment les mêmes. C’est en se renseignant auprès de ses élèves que l’un d’eux a fini par avouer l’utilisation de ChatGPT dans la rédaction À en croire des témoignages de professeurs d'université, les étudiants confient à ChatGPT la résolution de leurs devoirs de maison, notamment en dissertation. « Le monde universitaire n'a rien vu venir. Nous sommes donc pris au dépourvu », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l'université Furman.Dans une affaire opposant une compagnie d’assurance maladie et l’un de ses clients, un juge, Juan Manuel Padilla Garcia, déclare s’être fait aider par le célèbre outil d’OpenAI, ChatGPT, pour prendre sa décision de justice. Padilla, qui a statué contre la compagnie d’assurance, a déclaré avoir posé à ChatGPT, entre autres, la question suivante : « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais de ses thérapies ? ». La réponse de ChatGPT correspondait à la décision préalable du juge : « Oui, c'est exact. Selon la réglementation en vigueur en Colombie, les mineurs diagnostiqués autistes sont exonérés de frais pour leurs thérapies. »L'affaire concernait un différend avec une compagnie d'assurance maladie sur la question de savoir si un enfant autiste devait bénéficier d'une couverture pour un traitement médical. Selon le document du tribunal, les questions juridiques entrées dans l'outil d'IA comprenaient « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais pour ses thérapies ? » et « la jurisprudence de la cour constitutionnelle a-t-elle rendu des décisions favorables dans des cas similaires ? » Les pasteurs ont utilisé ChatGPT afin de rédiger des sermons (discours prononcé lors d'une célébration religieuse), mais certains prêtres affirment que les ordinateurs ne reproduisent pas la passion d'une véritable prédication. « Une nouvelle aussi bouleversante doit être délivrée par un humain, en personne », a déclaré un prêtre.« Nous avons qualifié les programmes qui font ce travail d'"intelligence artificielle". À première vue, la réalité de ce concept n'a jamais été aussi convaincante. Ces programmes génèrent en un instant des œuvres complètes et apparemment originales. Ils peuvent également communiquer avec une personne d'une manière qui ressemble à une véritable conversation », Jim McDermott.« Mais en fait, pour l'instant en tout cas, ces programmes ne sont pas sensibles, ils ne sont qu'une forme très complexe du type de robot de texte prédictif que l'on trouve dans Gmail ou Google docs. ChatGPT-3, par exemple, a été formé à partir de 500 milliards de "tokens" - mots ou phrases tirés de livres, d'articles et de l'internet - grâce auxquels il interprète les messages qui lui sont adressés et y répond. Alors que Google Docs peut suggérer la suite d'une phrase lorsque vous commencez à taper le premier mot, ChatGPT dispose d'une telle quantité de données qu'il peut suggérer un paragraphe ou un essai entier. L'un des enjeux de l'actuelle grève de la WGA est de savoir si les studios et les chaînes devraient être autorisés à utiliser des programmes tels que ChatGPT pour créer des ébauches ou des scénarios complets, que les scénaristes se contenteraient ensuite de réécrire ou de peaufiner. La WGA fait référence au syndicat des scénaristes américains. Ce syndicat protège les droits d'auteur des scénaristes, tout en les favorisant dans le domaine du cinéma. The Writers Guild of America, East, représente les scénaristes TV & Film autour de New York City. Avec ChatGPT, les entreprises peuvent automatiser les tâches répétitives, améliorer l'engagement des clients et répondre à des requêtes de recherche complexes avec précision et efficacité. Cet outil polyvalent pourrait permettre aux entreprises d'économiser des milliards de dollars en coûts liés à la frustration des clients, ainsi qu'en temps et en ressources consacrés à la création de contenu.ChatGPT est un robot à grand modèle de langage (ils permettent de prédire le mot suivant dans une série de mots) développé par OpenAI et basé sur GPT-3.5. Il a une capacité remarquable à interagir sous forme de dialogue conversationnel et à fournir des réponses qui peuvent sembler étonnamment humaines. L'apprentissage par renforcement avec retour d'information humain (RLHF) est une couche supplémentaire de formation qui utilise le retour d'information humain pour aider ChatGPT à apprendre à suivre des instructions et à générer des réponses satisfaisantes pour les humains.En outre, les algorithmes de traitement du langage naturel de ChatGPT lui permettent de comprendre des textes de type humain, ce qui permet aux entreprises d'offrir une expérience utilisateur plus personnalisée. En s'appuyant sur la technologie de l'apprentissage automatique, ChatGPT offre une large gamme d'avantages qui peuvent considérablement améliorer la satisfaction des clients et le retour sur investissement.Les modèles de langage sont un élément essentiel des systèmes modernes d'intelligence artificielle. En s'appuyant sur des algorithmes avancés, les modèles de langage peuvent comprendre et traiter le langage naturel utilisé par les humains, et fournir des réponses précises en retour. Cette technologie est utilisée dans les outils alimentés par l'IA tels que ChatGPT pour fournir une expérience client plus efficace et personnalisée.Outre leur utilisation dans le service à la clientèle, les modèles de langage peuvent être appliqués à des applications à grande échelle telles que l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), la rédaction de contenu et les questions de suivi automatisées. En utilisant cet outil, les entreprises qui cherchent à améliorer l'expérience de leurs utilisateurs peuvent réduire le temps passé à répondre à des questions banales et rudimentaires tout en fournissant des réponses précises à des requêtes de recherche complexes. Au fur et à mesure que la technologie se développe, les entreprises continueront à bénéficier de ses avantages potentiels en matière de réduction des coûts liés à l'expérience client, tout en améliorant la satisfaction globale de la clientèle.ChatGPT est une puissante technologie de chatbot qui utilise des modèles de langage pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. En utilisant l'apprentissage automatique, ChatGPT peut traiter et comprendre le langage naturel des utilisateurs et fournir des réponses précises en retour. Cette technologie permet une interaction plus humaine avec les clients, car l'algorithme peut apprendre des conversations passées et reconnaître des modèles dans le texte. Outre sa capacité à répondre à des questions rudimentaires, ChatGPT peut également être utilisé pour des tâches plus complexes telles que l'optimisation des requêtes de recherche et la fourniture de questions de suivi automatisées.En outre, il a été démontré que ce type de technologie réduit la frustration des clients en fournissant des résultats rapides et précis au lieu d'attendre une réponse humaine. Les entreprises qui utilisent ChatGPT peuvent bénéficier de son potentiel pour améliorer les niveaux de satisfaction des clients tout en réduisant les coûts associés au service à la clientèle. Les modèles linguistiques continuent d'évoluer, tout comme les avantages potentiels que les entreprises peuvent tirer de cet outil puissant.ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle qui révolutionne la manière dont les entreprises gèrent les tâches répétitives. Cet outil puissant utilise des modèles de langage pour traiter les données en langage naturel des clients et fournir en retour des réponses précises et humaines. En automatisant ces tâches fastidieuses, les entreprises peuvent se concentrer sur des aspects plus importants de leur activité tout en augmentant la satisfaction et l'engagement de leurs clients. De plus, les capacités du moteur de recherche de ChatGPT permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des informations liées à leur requête, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent sur le long terme.En tirant parti de cette technologie de pointe, les entreprises peuvent améliorer l'expérience des utilisateurs tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Pour ceux qui recherchent un moyen efficace de gérer des applications à grande échelle ou de créer du contenu, ChatGPT offre un large éventail d'avantages potentiels à ne pas négliger.Cependant, si l'on s'en tient à l’analyse de Jim McDermott, les programmes comme ChatGPT ne sont pas des intelligences artificielles, « mais des voleurs qui se servent du travail des créateurs sans leur reconnaissance ni leur rétribution. » Ils posent des défis éthiques et juridiques sur la notion de propriété intellectuelle, de droit d’auteur et d’utilisation équitable. Ces programmes menacent la valeur et la dignité de la création humaine, qui ne peut pas être réduite à des algorithmes ou à des données. Pour l’écrivain, il est urgent de prendre conscience de ces enjeux et de réguler ces programmes qui exploitent le travail des créateurs sans leur consentement ni leur rémunération.Source : Jim McDermott, americamagazineÊtes-vous pour ou contre l'utilisation des outils d'IA génératives ? 