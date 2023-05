Plus de 40 % des personnes pensent que l'IA remplacera leur emploi

En pensant à l'IA [application spécifique], dans quelle mesure vous sentez-vous... ?

Selon Todd Penegor, directeur général de Wendy's, le robot de test sera « très conversationnel » et certains clients ne se rendront peut-être même pas compte qu'ils ne parlent pas à un employé humain. Wendy's rejoint ainsi un groupe croissant d'entreprises qui s'appuient sur l'IA générative pour assurer leur croissance.Wendy's n'a pas révélé le coût de l'initiative, se contentant de dire que l'entreprise travaille avec Google dans des domaines tels que l'analyse de données, l'apprentissage automatique et les outils de cloud depuis 2021. « Il sera très conversationnel », a déclaré Penegor à propos des nouveaux chatbots alimentés par l'intelligence artificielle. « Vous ne saurez pas que vous parlez à quelqu'un d'autre qu'à un employé », a-t-il ajouté.Pour ce faire, les ingénieurs logiciels de Wendy's ont travaillé avec Google pour construire et affiner une application d'IA générative au-dessus du propre modèle de langage étendu de Google, ou LLM - un vaste outil logiciel algorithmique chargé de mots, de phrases et d'expressions populaires dans différents dialectes et accents et conçu pour reconnaître et imiter la syntaxe et la sémantique de la parole humaine.Les ingénieurs logiciels de Wendy's ont collaboré avec le géant de la recherche afin d'améliorer son modèle de langage pour les mots-clés et les phrases spécifiques à la commande de menus. Les milkshakes de l'entreprise sont connus sous le nom de Frosties, par exemple, mais certains clients les appellent simplement milkshakes. D'autres expressions argotiques de Wendy's, comme « biggie bag », sont également intégrées au vocabulaire du chatbot.Kevin Vasconi, le responsable informatique de Wendy’s, a affirmé que les premiers tests étaient encourageants. « Le chatbot est au moins aussi performant que notre meilleur employé du service clientèle, et même souvent meilleur », a-t-il dit. Comme on pouvait s’y attendre, le chatbot qui prend les commandes a aussi été conçu pour proposer des produits supplémentaires. Il demandera fréquemment si le client veut une plus grande portion ou si il veut essayer un plat du jour.Penegor, le PDG de Wendy’s, a expliqué que le chatbot visait à réduire les files d’attente au drive-thru et à améliorer la qualité du service. Selon moi, ce qui fait fuir les clients des fast-foods, ce n’est pas tant la longueur des files d’attente que la lenteur et l’imprécision de la préparation des commandes en cuisine. D’autres enseignes comme Chick-fil-A et In-N-Out Burger ont su résoudre ce problème depuis longtemps et gèrent les files d’attente avec efficacité. 42 % des individus craignent que l'IA vienne remplacer des emplois dans leur domaine de travail, selon une étude menée conjointement par KPMG Australie et l'Université du Queensland. Le sondage a également révélé que 19 % des personnes interrogées avaient une opinion neutre sur la question. Néanmoins, chaque personne voit le monde d'un point de vue unique.Selon le sondage, 67 % des personnes interrogées restent optimistes et optimistes quant à l'avenir de l'IA. Même s'ils sont conscients de tous les effets négatifs et de la manière dont ils nous affecteront, certains (57 %) restent détendus à ce sujet.Selon rapport d’Atlas VPN, Plus de 40 % des personnes pensent que l'IA remplacera leur emploi. L’IA peut déjà effectuer de nombreuses tâches qui étaient auparavant réservées aux humains, comme l’écriture, le design ou le service client. Goldman Sachs a publié une nouvelle étude selon laquelle l'IA, notamment les outils d'IA générative comme Bard et ChatGPT, pourrait automatiser 25 % de l'ensemble du marché du travail. Plus en détail, les économistes de la banque américaine d'investissement prévoient que l'IA devrait remplacer les humains dans 46 % des tâches administratives, 44 % des emplois juridiques et 37 % des professions de l'architecture et de l'ingénierie. Ainsi, environ 300 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'IA dans les années à venir, ce qui, selon la banque, signifie que l'IA générative est en bonne voie pour bouleverser fondamentalement le travail tel que nous le connaissons.Goldman Sachs affirme que les effets devraient se faire davantage sentir dans les économies avancées que dans les marchés émergents. Cela s'explique en partie par le fait que les cols blancs sont considérés comme plus exposés que les travailleurs manuels. Selon le rapport, les travailleurs administratifs et les avocats devraient être les plus touchés, alors que les professions physiquement exigeantes ou en plein air, telles que les travaux de construction et de réparation, n'ont que peu d'effets. Aux États-Unis et en Europe, la banque d'investissement affirme qu'environ deux tiers des emplois actuels sont exposés à un certain degré d'automatisation par l'IA.Si des études prédisent une catastrophe au niveau de l'emploi, à l'instar de celle de Goldman Sachs, cet avis ne fait pas l'unanimité. Certains donnent des raisons pour lesquelles, selon eux, cela n'arrivera pas de sitôt. L'IA ne remplacera pas tous les emplois de sitôt. Des chercheurs notent que les modèles d'IA sont encore coûteux à exécuter et produisent souvent des erreurs.Toutefois, le cas de Wendy’s, une chaîne de restauration rapide, qui teste un chatbot d’intelligence artificielle pour prendre les commandes au drive-thru laisse présager un avenir incertain pour certains emplois. Il illustre l'incertitude qui règne sur la situation des emplois pouvant être remplacé par l'IA et soulève des questions sur l’impact de l’IA sur l’emploi, la confiance et les émotions des gens à l’égard de cette technologie. Le chatbot de Wendy’s sera lancé en juin dans un restaurant de la chaîne à Columbus, dans l’Ohio.Source : The Wall Street JournalEt vous ?Que pensez-vous de l'initiative de Wendy’s ?Quelles sont les implications éthiques ou sociales de l’utilisation de l’IA dans le secteur de la restauration rapide ?Quelles sont, selon vous, les alternatives ou les solutions possibles au problème de la disparition des emplois causée par l’IA ?