Pour ceux qui ne le sauraient pas, ChatGPT est un chatbot qui a été lancé en novembre 2022. Il a été créé pour aider les utilisateurs dans diverses tâches. Une autre entreprise technologique importante, "Dall-E", est utilisée pour produire des images réalistes à partir d'une simple description. Toutes deux ont été créées par une entreprise appelée "OpenAI".Pour en savoir plus sur la façon dont les gens perçoivent l'intelligence artificielle, une étude intitulée "Trust in Artificial Intelligence" (confiance dans l'intelligence artificielle) a été menée en septembre et octobre 2022. L'Université du Queensland et KPMG Australia ont mené l'étude et fourni les données sur lesquelles elle est basée. Au total, 17 193 personnes de dix-sept pays différents ont participé à l'enquête.Le sondage comportait trois sections distinctes : "d'accord", "pas d'accord" et "neutre". Malgré tout ce qui a été dit sur la façon dont l'IA a aidé l'humanité, certaines personnes continuent de penser que le monde serait bien meilleur sans elle. 42 % des personnes interrogées, soit deux sur cinq, sont d'accord avec cette affirmation.Quelle peut en être la cause ? Plusieurs personnes craignent que leur métier et leur carrière ne soient remplacés par des robots IA ressemblant à des humains, selon les résultats de l'étude. Si 39 % des personnes interrogées nient que l'IA puisse prendre en charge leur avenir, il est probable qu'elles pensent encore que certains emplois ne pourraient pas être remplacés par l'IA ou qu'elles ne sont pas conscientes de la rapidité avec laquelle la valeur de l'IA augmente. Le sondage a également révélé que 19 % des personnes interrogées avaient une opinion neutre sur la question.Néanmoins, chaque personne voit le monde d'un point de vue unique. Selon le sondage, 67 % des personnes interrogées restent optimistes et optimistes quant à l'avenir de l'IA. Même s'ils sont conscients de tous les effets négatifs et de la manière dont ils nous affecteront, certains (57 %) restent détendus à ce sujet.Par ailleurs, 47 % des personnes déclarent se sentir extrêmement nerveuses parce qu'elles craignent que l'IA ne détruise progressivement le monde humain et que l'utilisation de l'IA dans la vie quotidienne comporte des risques très importants, ce qui n'est pas surprenant. Par ailleurs, 24 % d'entre eux expriment un sentiment de colère à l'égard de l'IA et de ses applications.Source : Étude "Trust in Artificial Intelligence" menée par l'Université du Queensland et KPMG Australia Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Sont-ils pertinents, selon vous ?Quel est votre ressenti sur la place croissante que prend l'IA dans le monde professionnel ?