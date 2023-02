Leurs inquiétudes pourraient effectivement être fondées, car un certain nombre d'employeurs envisagent d'utiliser ChatGPT et des formes similaires d'IA générative pour des tâches de base. Buzzfeed a déjà annoncé qu'il allait générer au moins une partie de son contenu à partir de ChatGPT, ce qui pourrait rendre certains emplois créatifs moins essentiels.Le domaine du marketing va être particulièrement touché par l'essor de ChatGPT. 51% des employeurs ont déclaré que s'ils finissent par utiliser ChatGPT, ils l'utiliseront principalement pour diverses formes de campagnes de marketing.Les relations publiques sont un autre département qui pourrait voir des travailleurs humains être remplacés par ChatGPT, et le pire, c'est que les personnes travaillant dans ces départements ne le voient même pas venir. Seuls 16 % des professionnels du marketing pensent que leurs emplois peuvent être remplacés par ChatGPT, ce qui suggère que la majorité d'entre eux ne sont pas préparés à ce qui est sur le point de se produire.Nous pourrions commencer à voir des licenciements généralisés dans le secteur de la technologie qui seront stimulés par la manière dont le ChatGPT tend à rendre les choses plus faciles. Les employeurs ne pensent qu'aux résultats financiers, et si l'utilisation de ChatGPT leur permet d'obtenir un travail comparable pour un coût bien moindre, ils finiront inévitablement par suivre cette voie.Un domaine qui est actuellement plus ou moins à l'abri de ChatGPT est celui de l'informatique. Les départements de design, de finances et juridiques seront très probablement à l'abri à court terme également.Source : Sortlist Data Hub Quel est votre avis sur le sujet ? Trouvez-vous cette étude pertinente ?Êtes-vous d'accord pour dire que l'on peut remplacer un certain nombre d'employés par l'intelligence artificielle ?Selon vous, pourquoi les emplois dans le domaine de l'informatique sont-ils plus ou moins à l'abri de ChatGPT ?