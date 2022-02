Alors que certains pourraient considérer que l'IA est bien trop avant-gardiste pour être utile dans un domaine aussi démodé que le courrier électronique, une nouvelle étude a révélé que l'une des façons les plus efficaces d'utiliser l'IA dans le domaine du marketing en particulier consiste à l'utiliser pour personnaliser les courriers électroniques qui sont sur le point d'être envoyés aux clients.L'étude à laquelle il est fait référence a été menée par Coresight Research et publiée par Persado. Elle s'intitule, et a consisté en une enquête auprès des professionnels du marketing et des entreprises sur la manière dont ils utilisent l'IA dans une certaine mesure. 77 % des professionnels du marketing ont déclaré utiliser l'IA pour personnaliser les e-mails, ce qui en fait l'utilisation la plus populaire de l'IA dont le domaine du marketing peut actuellement tirer parti, suivie par les Chatbots IA que 64 % des répondants ont déclaré utiliser.Une autre chose sur laquelle la grande majorité des professionnels du marketing semblent s'accorder est le fait que la technologie avancée est devenue plus importante que jamais pour leurs activités. 78,2 % d'entre eux s'accordent à dire que c'est le cas, 44,2 % citant la reconnaissance faciale et vocale, 43 % les expériences de canal personnalisées et 41,2 % le traitement du langage naturel et la manière dont il pourrait faciliter la création d'un bien meilleur contenu dans son ensemble. Moins de 7 % des spécialistes du marketing semblent penser que les technologies avancées ne sont pas importantes, ce qui en fait une minorité.74,5 % des spécialistes du marketing estiment que sans l'IA, les entreprises ne seraient pas en mesure de personnaliser suffisamment l'expérience de leurs clients. Cela montre à quel point l'IA est révolutionnaire, et l'apprentissage automatique en fait également partie intégrante, selon 53,9 % des personnes interrogées. 86,1 % des professionnels du marketing utilisent également des données de première partie pour optimiser leurs campagnes de marketing, ce qui pourrait être associé au manque total de données de tierces parties qu'ils peuvent désormais utiliser après les nouvelles politiques d'Apple qui ont amené les utilisateurs à refuser par défaut le suivi par des tiers.Source : Coresight ResearchTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? la personnalisation des emails est-elle également l'utilisation la plus populaire de l'IA ?Quelles places tiennent l'IA, l'apprentissage automatique et les technologies avancées dans les activités de votre organisation ?