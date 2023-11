Alors que l'apprentissage automatique devient un outil de résolution de problèmes de plus en plus courant, nous avons remarqué que de nombreux développeurs chargés de déployer l'apprentissage automatique ne sont pas des experts en apprentissage automatique. Il s'agit plutôt d'experts du domaine qui ont besoin de l'éclairage et du soutien de projets et d'outils d'apprentissage automatique. Cependant, l'étude montre que beaucoup d'entre eux ont du mal à utiliser cette technologie à son plein potentiel, s'enlisant dans l'infrastructure environnante au lieu de récolter les fruits de la ML.



Il faut en faire plus pour mettre en évidence les avantages des outils open source, qui peuvent réduire considérablement les pertes de temps. Il existe toute une série de services émergents qui peuvent contribuer à compenser les points faibles de la ML. Grâce à l'accès aux logiciels libres, les développeurs peuvent puiser dans les ressources prêtes à l'emploi créées par les experts en ML et consacrer leur temps à générer les informations dont ils ont besoin plutôt qu'à configurer l'infrastructure nécessaire pour y parvenir.

Avant que les développeurs puissent générer des informations sur l'apprentissage automatique, ils doivent configurer différents aspects d'une infrastructure complexe, tels que la gestion des ressources machine, la surveillance et l'extraction de caractéristiques, mais beaucoup pensent que cela prend trop de temps.Parmi les personnes interrogées, 34 % consacrent personnellement entre 0 et 10 heures par mois à la configuration ou à la mise en place de l'apprentissage automatique, et 24 % y consacrent entre 11 et 20 heures. Mais avec les outils open source, les développeurs peuvent être beaucoup plus flexibles, déployer rapidement l'apprentissage automatique et obtenir des informations. 73,2 % d'entre eux affirment que l'open source réduit le temps nécessaire pour passer de la mise en œuvre à l'analyse, et 12 % économisent plus de 30 heures.Josh Mesout, directeur de l'innovation chez Civo, explique :L'étude révèle également que les contraintes de temps associées au déploiement de la ML peuvent être un facteur important d'échec des projets. 53 % des développeurs de ML abandonnent entre 1 et 25 % des projets, 24 % supplémentaires entre 26 et 50 % des projets et 1 % entre 51 et 75 %. Seuls 11 % des développeurs déclarent n'avoir jamais abandonné un projet de ML.Source : Civo