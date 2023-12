Nous avons commencé par nous demander si, avec l'essor des grands modèles de langage modernes, les chercheurs ont créé des machines qui - au moins dans une certaine mesure - pensent comme des personnes. Pour répondre à cette question, nous avons pris quatre grands modèles de langage multimodaux récents et sondé leurs capacités dans trois domaines cognitifs fondamentaux : la physique intuitive, le raisonnement causal et la psychologie intuitive.Dans le domaine de la physique intuitive, les modèles ont réussi à résoudre certaines des tâches données et ont montré une correspondance moyenne avec les données humaines. De même, dans une tâche de raisonnement causal, certains modèles, en particulier le GPT-4V, ont obtenu de bons résultats et une correspondance moyenne avec les données humaines. Enfin, dans une tâche de psychologie intuitive, aucun des modèles n'a obtenu de bons résultats et aucun d'entre eux n'a montré une correspondance raisonnable avec les données humaines. Ainsi, une réponse appropriée à la question qui motive notre travail serait "Non", ou - de manière peut-être plus optimiste - "Pas tout à fait".L'un des principaux rebondissements de "Der Sandmann" d'E.T.A Hoffmann est que Nathaniel était peut-être lui-même une machine, ce qui explique pourquoi il est tombé amoureux d'Olimpia. Cette métaphore est également liée à notre anthropomorphisation des LLM : étant donné que les LLM sont formés sur des données générées par des humains, leurs comportements refléteront toujours nos comportements et nos préjugés. Toutefois, cette réflexion s'affine et les architectures modernes des réseaux neuronaux ressemblent de plus en plus à l'homme. L'un des autres domaines mis en avant par Lake et al. était la capacité à raisonner par composition. Des tentatives récentes ont montré que les réseaux neuronaux peuvent effectuer un raisonnement compositionnel s'ils sont formés de manière appropriée. De même, notre travail actuel a montré que les LLM multimodaux ont beaucoup progressé, montrant une certaine correspondance avec le comportement humain et obtenant souvent des résultats supérieurs au hasard. En outre, les chercheurs en apprentissage automatique ont avancé diverses idées sur la manière de combler le fossé qui subsiste entre les humains et les machines, notamment l'apprentissage auto-supervisé, la traduction de langages naturels en langages probabilistes ou l'ancrage des LLM dans des environnements réalistes. Cette évolution continue des capacités des modèles nécessite une réévaluation des métaphores et des outils que nous utilisons pour les comprendre. Nous pensons que les sciences cognitives peuvent offrir des outils, des théories et des repères pour évaluer dans quelle mesure nous sommes parvenus à construire des machines qui pensent comme des êtres humains.