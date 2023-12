Gemini a été décrit comme la prochaine génération d'IA et comme multimodal, ce qui signifie qu'il peut traiter plusieurs types de données et qu'il aurait la capacité de comprendre et de générer du texte et des images ainsi que d'autres types de contenu - comme des sites web - sur la base d'un croquis ou d'une description écrite.The Information, citant deux sources anonymes ayant connaissance de la décision, a rapporté que les événements de lancement précédemment non annoncés - initialement prévus pour la semaine prochaine à New York, Washington et en Californie - ont été discrètement reprogrammés pour le début de l'année 2024 en raison de préoccupations concernant l'IA qui n'était pas fiable lorsqu'elle répondait à certaines demandes et requêtes en langue autre que l'anglais.Bien qu'il n'ait pas encore été mis à la disposition du public, Gemini est considéré comme nettement plus performant que GPT-4 d'OpenAI, car il exploite une puissance de calcul nettement supérieure à celle de son concurrent.", a déclaré Sissie Hsiao, vice-président et directeur de Bard et Google Assistant, à propos de Gemini : "".Et Hsiao d'ajouter : "".Bien que Google dispose déjà de son propre modèle d'IA générative appelé Bard, ChatGPT a jusqu'à présent bénéficié d'une plus grande notoriété auprès des consommateurs, mais les analystes estiment que cela pourrait changer lorsque Gemini sera enfin lancé.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?