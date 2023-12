36 % des informaticiens craignent que l'IA ne prenne leur emploi, soit 17 points de plus que pour les autres employés de bureau

Il n'est peut-être pas surprenant que les chefs d'entreprise soient nettement plus optimistes quant aux promesses de l'IA, déclarant que les principaux avantages de l'IA dans l'entreprise sont l'automatisation des tâches banales (62 %) et l'augmentation de la productivité des employés (60 %).", déclare le Dr Srinivas Mukkamala, directeur des produits chez Ivanti. "Les raisons pour lesquelles les professionnels de la technologie ne sont pas aussi enthousiastes comprennent des niveaux élevés de stress, la crainte que l'IA ne débauche leurs emplois et la crainte que l'IA générative n'augmente les résultats à leurs dépens.Mukkamala ajoute : "Source : Ivanti Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?