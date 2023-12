Envoyé par lettre Envoyé par OpenAI est la première société Al au monde. Nous. les employés d’OpenAI. ont développé les meilleurs modèles et poussé le domaine vers de nouvelles frontières. Notre travail sur la sécurité et la gouvernance de l’aluminium façonne les normes mondiales. Les produits que nous construisons sont utilisés par des millions de personnes à travers le monde. Jusqu'à maintenant. l'entreprise pour laquelle nous travaillons et que nous chérissons n'a jamais été dans une position aussi forte.



Le processus par lequel vous avez licencié Sam Altman et retiré Greg Brockman du conseil d'administration a mis en péril tout ce travail et a miné notre mission et notre entreprise. Votre conduite a fait que vous n'aviez pas la compétence pour superviser OpenAI.



Lorsque nous avons tous appris de manière inattendue votre décision, l'équipe de direction d'OpenAI a agi rapidement pour stabiliser l'entreprise. Ils ont écouté attentivement vos préoccupations et ont essayé de coopérer avec vous sur tous les terrains. Malgré de nombreuses demandes de faits précis pour étayer vos allégations, vous n’avez jamais fourni de preuves écrites. Ils se rendaient également de plus en plus compte que vous n’étiez pas capable de remplir vos fonctions et que vous négociiez de mauvaise foi.



L'équipe de direction a suggéré que la voie la plus stabilisatrice - celle qui servirait le mieux notre mission, notre entreprise, nos parties prenantes, nos employés et le public - serait que vous démissionniez et que vous mettiez en place un conseil d'administration qualifié qui pourrait conduire l'entreprise vers la stabilité. . Les dirigeants ont travaillé avec vous 24 heures sur 24 pour trouver un résultat mutuellement acceptable. Pourtant, deux jours après votre décision initiale, vous avez de nouveau remplacé la PDG par intérim Mira Murati, au mépris des meilleurs intérêts de l'entreprise. Vous avez également informé l'équipe de direction que permettre la destruction de l'entreprise « serait conforme à la mission ».



Vos actions ont montré clairement que vous êtes incapable de superviser OpenAI. Nous sommes incapables de travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétence, de jugement et de souci pour notre mission et nos employés. Nous, soussignés, pouvons choisir de démissionner d'OpenAI et de rejoindre la filiale Microsoft nouvellement annoncée, dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft nous a assuré qu'il y aurait des postes pour tous les employés d'OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous choisissions d'y adhérer. Nous prendrons cette mesure de manière imminente, à moins que tous les membres actuels du conseil d'administration ne démissionnent et que le conseil nomme deux nouveaux administrateurs indépendants principaux, tels que Bret Taylor et Will Hurd, et réintègre Sam Altman et Greg Brockman.

Un ancien employé d'OpenAI aurait déclaré que rejoindre Microsoft était un bluff, tandis que d'autres se sentaient poussés à signer une lettre ouverte

Des employés de Microsoft furieux

C’est Microsoft qui aurait été le grand perdant si l’entreprise ne s’assurait pas d’avoir Sam Altman dans ses rangs

Après que Sam Altman ait été licencié d'OpenAI à la fin du mois dernier, les employés de la startup ont menacé de partir et d'accepter une offre globale de Microsoft pour les embaucher tous. Il s'agissait d'un bluff audacieux et la plupart des employés n'avaient aucun intérêt réel à travailler pour Microsoft, ont déclaré plusieurs employés actuels et anciens.Après l'éviction soudaine de leur PDG, des centaines d'employés d'OpenAI ont signé une lettre ouverte exigeant la réintégration d'Altman et la démission du conseil d'administration. À l’époque, leur principale source de levier était un projet visant à tous démissionner et à rejoindre Altman et le président Greg Brockman dans un nouveau groupe d’IA au sein de Microsoft :Les membres du personnel d'OpenAI ont été soulagés de ne pas avoir à quitter le navire pour Microsoft, le quotidien Business Insider rapportant que plusieurs employés, anciens et actuels, ont déclaré que rejoindre la grande enseigne du logiciel n'était qu'un bluff dans le but de faire revenir Altman au poste de PDG. L'une des principales raisons de ne pas rejoindre Microsoft était que les employés d'OpenAI perdraient de nombreux avantages, allant d'un salaire lucratif aux actions de l'entreprise et à une offre publique d'achat. Pour mémoire, une offre publique d'achat (OPA) est une offre d'acquisition payable au comptant, à un prix donné, du capital d'une entreprise cible.Les salaires de base chez OpenAI commencent généralement à 300 000 dollars, avec un paquet d'actions d'une valeur de 2 millions de dollars sur quatre ans, certains travailleurs recevant bien plus. Même si Microsoft a accepté d'embaucher tous les employés d'OpenAI au même niveau de rémunération, il n'y avait qu'un accord verbal et rien de juridiquement contraignant à l'époque. Un employé pensait également qu'il était peu probable que Microsoft indemnise les employés qui partent pour des actions qu'ils auraient perdus s'ils avaient rejoint la grande enseigne de la technologie.L'OPA aurait également été annulée et les parts n'auraient rien valu. Un employé actuel d'OpenAI affirme que personne ne voulait travailler chez Microsoft, qualifiant l'entreprise de la plus lente de toutes les grandes entreprises, estimant qu'OpenAI fonctionnait de manière totalement opposée. Certains employés se sont également sentis obligés de signer la lettre ouverte, menaçant de démissionner de la startup d'IA si Altman n'était pas réintégré, mais ce n'est pas comme si ces personnes avaient noué une relation sectaire avec le PDG.Un employé a déclaré qu’Altman n’était pas le meilleur PDG, mais que des millions de dollars et des actions étaient en jeu, donc si la valorisation d’OpenAI devait chuter, cela affecterait également financièrement ces employés. La situation n'était pas saine non plus chez Microsoft, avec des centaines d'employés qui auraient été furieux que l'entreprise ait promis d'égaler les salaires de plusieurs centaines d'employés d'OpenAI.Certains employés de Microsoft, quant à eux, étaient furieux que l'entreprise ait promis d'égaler les salaires de centaines d'employés d'OpenAI. L'offre est intervenue après que Microsoft ait licencié plus de 10 000 employés, gelé les salaires et réduit les primes et les attributions d'actions cette année.« Combien d'employés fidèles sont restés chez Microsoft tout en travaillant plus de 12 heures par jour et en vivant dans la peur constante d'être licenciés toute l'année ? », a déclaré un employé de Microsoft à BI. « Puis est venu OpenAI ».Quoiqu'il en soit, grâce au succès de leur grand bluff, Altman est de retour et l'offre publique d'achat se déroule comme prévu, valorisant OpenAI à plus de 80 milliards de dollars. Selon CNBC, elle a même été prolongé jusqu'au 5 janvier, donnant aux employés plus de temps pour devenir millionnaires – s'ils ne le sont pas déjà.Altman est considéré comme la principale voix dans le domaine de l'IA depuis que son entreprise a lancé ChatGPT en novembre 2022. Le chatbot génératif d'IA a compté plus de 100 millions d'utilisateurs en moins d'un an. Après avoir publié ChatGPT l'année dernière, Altman s'est retrouvé sous les projecteurs. Il est l’un des plus ardents partisans de l’intelligence artificielle et l'un des auteurs des appels en faveur d’une réglementation et averti que la technologie comporte des risques dans la mesure où elle remodèle la société. Il a témoigné devant le Congrès américain en mai sur la forme que devrait prendre la législation sur l’IA.Cette aura lui aurait ouvert le chemin vers d’autres investisseurs ou partenaires dans le domaine du cloud. L'intelligence artificielle générative a besoin d'une puissance de calcul massive et spécialisée pour fonctionner, en particulier pour des millions de clients. Google ou Amazon essaieraient très certainement de lui proposer des offres qu'il ne pourrait refuser.Ce ne sont pas seulement l'argent investi et les gains de cet investissement qui auraient été perdus pour Microsoft. Microsoft a intégré la technologie OpenAI dans la plupart de ses principaux produits. Au début du mois, la société a fait plus de 100 annonces d'intégration de la technologie OpenAI dans ses outils d'IA, ses modèles d'IA et ses outils dans le nuage. Elle a intégré Copilot - son assistant de chat basé sur GPT – dans plusieurs de ses services. 