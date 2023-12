Le partenariat entre Microsoft et OpenAI fait l'objet d'un examen antitrust, mais Microsoft affirme qu'elle ne détient aucune part d'OpenAI

"Bien que les détails de notre accord restent confidentiels, il est important de noter que Microsoft ne possède aucune partie d'OpenAI et qu'elle a simplement droit à une part des bénéfices distribués."

Frank Shaw, porte-parole de la société "Bien que les détails de notre accord restent confidentiels, il est important de noter que Microsoft ne possède aucune partie d'OpenAI et qu'elle a simplement droit à une part des bénéfices distribués."

Le partenariat de Microsoft avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, fait l'objet d'un examen antitrust aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon l'autorité de régulation britannique et un rapport de presse, à la suite de la bataille au sein du conseil d'administration de la startup qui a conduit à l'éviction soudaine et au retour du PDG Sam Altman.Après l'épisode dramatique du mois dernier, Microsoft, l'un des principaux bailleurs de fonds d'OpenAI, s'est vu accorder un poste d'observateur sans droit de vote au sein de l'entreprise par un nouveau conseil d'administration initial composé de trois membres. Le représentant de Microsoft peut assister aux réunions du conseil d'administration d'OpenAI et accéder à des informations confidentielles, mais il ne peut pas voter sur des questions telles que l'élection ou le choix des administrateurs. Les deux entreprises n'ont pas révélé qui, chez Microsoft, occupera le poste sans droit de vote, ni à quoi ressemblera le conseil d'administration final d'OpenAI.La société mère d'OpenAI est une société à but non lucratif, un type d'entité rarement soumis à un examen antitrust. En 2019, elle a créé une filiale à but lucratif, dans laquelle Microsoft détient une participation de 49 %, selon une source. Mais un porte-parole de Microsoft a contesté cela, affirmant que les détails de son accord étaient confidentiels, qu'il ne "" d'OpenAI et qu'il a droit à une part des bénéfices.Le géant du logiciel s'est engagé à injecter plus de 10 milliards de dollars dans la startup, lui permettant ainsi de prendre la tête de la course aux revenus de l'IA avec Alphabet Google.", a déclaré vendredi l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). La CMA étudie la possibilité de lancer une enquête sur l'investissement de Microsoft afin de déterminer s'il pourrait nuire à la concurrence au Royaume-Uni.La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis examine également si l'investissement pourrait avoir violé les lois antitrust, selon un rapport, ajoutant que les enquêtes étaient préliminaires et que l'agence n'avait pas ouvert d'enquête formelle.Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que "". "", a-t-il ajouté, citant l'opération réalisée par son principal rival en 2014.D'autres enquêtes réglementaires pourraient suivre compte tenu de la concentration croissante de l'IA, a déclaré Max von Thun, directeur pour l'Europe de l'Open Markets Institute, une organisation à but non lucratif axée sur le renforcement de la législation antitrust. "Les autorités antitrust de l'Union européenne ont déclaré qu'elles suivaient "". La CMA britannique a invité les parties intéressées, telles que Google, à faire part de leurs commentaires sur l'examen avant le 3 janvier 2024. La CMA devra trouver des preuves que les récentes retombées de l'affaire Altman ont entraîné des changements importants dans la gouvernance d'OpenAI et l'influence de Microsoft sur ses affaires, a déclaré Alex Haffner, avocat spécialisé en droit de la concurrence et associé chez Fladgate. Même si elle ne poursuit pas une enquête complète, l'enquête préliminaire permettra à la CMA de mieux surveiller le secteur de l'IA, qui se développe rapidement.Microsoft a récemment eu des démêlés avec la FTC et la CMA au sujet de son acquisition, pour 69 milliards de dollars, du fabricant de jeux vidéo "Call of Duty" Activision Blizzard, pour des raisons antitrust. La CMA avait bloqué l'opération d'Activision au début de l'année, mais elle a changé d'avis après que Microsoft a modifié son plan d'acquisition.Microsoft a déclaré dans un communiqué qu'elle ne détenait aucune partie d'OpenAI.Sources : The US Federal Trade Commission (FTC), MicrosoftPensez-vous que cette enquête anti-trust est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?