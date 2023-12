L'étude menée par Dynatrace auprès de 1 300 leaders technologiques montre que 98 % d'entre eux craignent que l'IA générative soit sujette à des biais involontaires, à des erreurs et à des informations erronées. En outre, 95 % d'entre eux craignent que l'utilisation de l'IA générative pour créer du code puisse entraîner des fuites et une utilisation inappropriée ou illégale de la propriété intellectuelle.Les entreprises sont néanmoins désireuses d'en récolter les fruits. 83 % des leaders technologiques interrogés déclarent que l'IA est devenue obligatoire pour suivre la nature dynamique des environnements en nuage. 82 % affirment que l'IA sera essentielle pour la détection, l'investigation et la réponse aux menaces de sécurité, et 88 % s'attendent à ce que l'IA étende l'accès à l'analyse des données aux employés non techniques par le biais de requêtes en langage naturel.", déclare Bernd Greifeneder, directeur de la technologie chez Dynatrace. "La clé d'une adoption réussie de l'IA générative pourrait être une approche "". 95 % affirment que l'IA générative serait plus bénéfique si elle était enrichie et stimulée par d'autres types d'IA capables de fournir des faits précis sur les états actuels et des prédictions exactes sur l'avenir.", ajoute M. Greifeneder. "Source : The state of AI 2024: ‘Composite’ approaches are critical to success, Dynatrace Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?