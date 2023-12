Le nouveau dossier déposé consolide deux actions en justice intentées contre le propriétaire de Facebook et d'Instagram par la comédienne Sarah Silverman, le lauréat du prix Pulitzer Michael Chabon et d'autres auteurs de renom, qui allèguent que Meta a utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner son modèle de langage d'intelligence artificielle, Llama.Le mois dernier, un juge californien a rejeté une partie de l'action intentée par M. Silverman et a indiqué qu'il autoriserait les auteurs à modifier leurs revendications. La nouvelle plainte comprend des registres de conversation d'un chercheur affilié à Meta discutant de l'acquisition de l'ensemble de données dans un serveur Discord, un élément de preuve potentiellement important indiquant que Meta était conscient que son utilisation des livres n'était peut-être pas protégée par la loi américaine sur le droit d'auteur.Dans les journaux de discussion cités dans la plainte, le chercheur Tim Dettmers décrit ses allers-retours avec le service juridique de Meta pour savoir si l'utilisation des fichiers de livres comme données d'entraînement serait "". "", a écrit Tim Dettmers en 2021, faisant référence à un ensemble de données que Meta a reconnu avoir utilisé pour entraîner sa première version de Llama, selon la plainte.Le mois précédent, Dettmers a écrit que les avocats de Meta lui avaient dit que "", selon la plainte. Bien que M. Dettmers ne décrive pas les préoccupations des avocats, ses homologues dans le chat identifient les "" comme la plus grande source probable d'inquiétude. Ils affirment que la formation sur les données devrait "", une doctrine juridique américaine qui protège certaines utilisations sans licence d'œuvres protégées par le droit d'auteur.M. Dettmers, doctorant à l'université de Washington, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de commenter ces allégations dans l'immédiat.Cette année, les entreprises technologiques ont fait l'objet d'une série de poursuites de la part de créateurs de contenu qui les accusent d'avoir détourné des œuvres protégées par le droit d'auteur pour créer des modèles d'IA générative qui ont fait sensation dans le monde entier et suscité une frénésie d'investissements. Si elles aboutissent, ces affaires pourraient freiner l'engouement pour l'IA générative, car elles pourraient augmenter le coût de construction des modèles gourmands en données en obligeant les entreprises d'IA à indemniser les artistes, les auteurs et les autres créateurs de contenu pour l'utilisation de leurs œuvres. Dans le même temps, les nouvelles règles provisoires européennes régissant l'intelligence artificielle pourraient obliger les entreprises à divulguer les données qu'elles utilisent pour former leurs modèles, ce qui les exposerait à un risque juridique accru.Meta a publié une première version de son modèle linguistique Llama en février, ainsi qu'une liste d'ensembles de données utilisés pour l'entraînement, dont "". La personne qui a assemblé cet ensemble de données a déclaré ailleurs qu'il contenait 196 640 livres, selon la plainte. L'entreprise n'a pas divulgué les données d'entraînement pour sa dernière version du modèle, Llama 2, qu'elle a mis à disposition pour un usage commercial cet été. Llama 2 est gratuit pour les entreprises comptant moins de 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Son lancement a été perçu dans le secteur technologique comme pouvant changer la donne sur le marché des logiciels d'IA générative, menaçant de remettre en cause la domination d'acteurs tels qu'OpenAI et Google qui font payer l'utilisation de leurs modèles.Source : Tim Dettmers, Université de WashingtonPensez-vous que cette nouvelle plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?