La gamme comprend des puces Xeon pour serveurs mises à jour - la deuxième révision de ce processeur en moins d'un an - qui consomment moins d'électricité tout en améliorant les performances et la mémoire, a déclaré l'entreprise le 14 décembre. Les puces Ultra Core d'Intel pour les ordinateurs portables et de bureau, quant à elles, permettront aux PC de traiter directement les fonctions d'intelligence artificielle.Le nouveau produit d'Intel qui a le plus à prouver est sans doute le Gaudi 3, dernier né d'une gamme qui concurrence le H100 de Nvidia, leader sur le marché. Ces puces, connues sous le nom d'accélérateurs d'IA, aident les entreprises à développer des chatbots et d'autres services qui prolifèrent rapidement. La sortie de Gaudi 3 est prévue pour 2024, et Intel affirme qu'elle sera plus performante que la H100.Les actions d'Intel ont augmenté de 5,6 % à New York à la suite de l'annonce, dépassant le gain de 3,1 % de l'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie.Le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, compte sur les fonctionnalités de l'IA pour relancer la croissance de l'entreprise, qui a souffert de ses erreurs passées et de l'effondrement général du marché des ordinateurs personnels. Mais il doit faire face à une concurrence plus rude que jamais. Son rival de longue date, Advanced Micro Devices (AMD), a grignoté des parts de marché dans les PC et les serveurs, et certains des plus gros clients d'Intel conçoivent désormais leurs propres puces en interne.Dans le même temps, Nvidia est devenue une force dominante dans les puces pour centres de données grâce à ses accélérateurs d'intelligence artificielle. Ces produits ont fait grimper les ventes en flèche et propulsé la valorisation de Nvidia au-dessus de 1 100 milliards de dollars américains (1 500 milliards de dollars suédois). Elle est désormais en passe de dépasser Intel en termes de revenus totaux en 2023 pour la première fois, selon les projections des analystes. Pendant des décennies, Intel a été le plus grand fabricant de puces au monde.AMD rattrape également Nvidia dans le domaine des accélérateurs d'IA. Sa version de ce produit, le MI300, fera ses débuts en 2024. AMD a dévoilé la puce lors d'un événement la semaine dernière et a annoncé que le marché des accélérateurs d'IA pourrait atteindre plus de 400 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.Intel cherche à prendre l'avantage en orientant davantage le traitement de l'IA vers les appareils, plutôt que vers les centres de données. Les nouvelles puces Ultra Core, qui font exactement cela, seront disponibles dans environ 230 modèles de PC de fabricants tels que Dell Technologies et Samsung Electronics, dès le 14 décembre, a déclaré Intel.Un autre changement pourrait aider Intel. Pour l'instant, l'industrie de l'IA s'est concentrée sur le développement de chatbots et de services par le biais d'un processus appelé formation, qui consiste à bombarder le logiciel de données. À l'avenir, les entreprises pourraient se concentrer davantage sur l'exécution de leurs logiciels - ce qui peut être géré par les processeurs Xeon dans les centres de données et les puces PC, a déclaré Intel.", a déclaré M. Gelsinger lors d'un événement à New York. L'IA sera gérée par des PC et d'autres gadgets en raison des coûts élevés des centres de données, a-t-il déclaré, ajoutant que l'envoi de données sur l'internet limitait également la réactivité des systèmes.Mais l'exécution d'un logiciel d'IA sur un ordinateur portable peut rapidement décharger la batterie. Pour atténuer ce risque, les nouveaux composants Core fonctionneront plus efficacement et - dans leur configuration la plus haut de gamme - offriront plus de 10 heures d'autonomie, même pour les tâches les plus exigeantes, a déclaré Intel.La gamme Xeon d'Intel recevra de nouveaux composants qui les rendront 42 % plus performants que la génération précédente pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle, a déclaré l'entreprise. Ce prédécesseur a été déployé en janvier 2023.Dans l'ensemble, le composant sera 36 % plus performant en termes de performance par watt d'électricité, a déclaré Intel, ajoutant que d'autres nouvelles versions de la gamme Xeon seront prêtes au cours du premier semestre 2024, dans le cadre de ses efforts visant à accélérer les sorties de produits.M. Gelsinger a pour objectif de redresser l'entreprise et de lui redonner une place prépondérante dans l'industrie des semi-conducteurs, dont il pense que le chiffre d'affaires atteindra mille milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Le 14 décembre, il a assuré à l'auditoire que son plan de redressement fonctionnait. "", a-t-il déclaré. "Source : IntelQuel est votre avis sur ces nouvelles puces ?