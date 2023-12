La plupart des discussions sur les grands modèles de langage et les modèles de langage et de vision se sont concentrées sur la question de savoir si ces modèles sont des agents intelligents. Nous présentons une perspective alternative. Tout d'abord, nous soutenons que ces modèles d'intelligence artificielle (IA) sont des technologies culturelles qui améliorent la transmission culturelle et sont des moteurs d'imitation efficaces et puissants. Ensuite, nous explorons ce que les modèles d'intelligence artificielle peuvent nous apprendre sur l'imitation et l'innovation en testant s'ils peuvent être utilisés pour découvrir de nouveaux outils et de nouvelles structures causales et en comparant leurs réponses à celles d'enfants humains.Notre travail constitue une première étape dans la détermination des représentations et des compétences particulières, ainsi que des types de connaissances ou d'aptitudes, qui peuvent être dérivées de techniques d'apprentissage et de données particulières. En particulier, nous explorons quels types de capacités cognitives peuvent être rendus possibles par l'analyse statistique de données linguistiques à grande échelle. D'un point de vue critique, nos résultats suggèrent que les machines peuvent avoir besoin de plus que des données linguistiques et d'images à grande échelle pour permettre les types d'innovation qu'un petit enfant peut produire.Les grands modèles linguistiques tels que ChatGPT sont des technologies culturelles précieuses. Ils peuvent imiter des millions d'écrivains humains, résumer de longs textes, traduire d'une langue à l'autre, répondre à des questions et coder des programmes. L'apprentissage par imitation est essentiel pour promouvoir et préserver fidèlement les connaissances, les artefacts et les pratiques au sein des groupes sociaux. En outre, les changements dans les technologies culturelles peuvent avoir des effets transformateurs sur les sociétés et les cultures humaines, en bien ou en mal. Il y a de bonnes raisons de penser que le développement initial de la technologie de l'imprimerie a contribué à la Réforme protestante. Les améliorations ultérieures de la technologie de l'imprimerie au XVIIIe siècle ont été à l'origine des meilleurs moments de la révolution américaine et des pires moments de la révolution française (Darnton, 1982). Les modèles de grandes langues et de langues et de vision pourraient bien avoir des effets tout aussi transformateurs au XXIe siècle.Cependant, l'évolution culturelle dépend d'un équilibre subtil entre l'imitation et l'innovation. Il n'y aurait pas de progrès sans innovation, c'est-à-dire sans la capacité d'étendre, de créer, de changer, d'abandonner, d'évaluer et d'améliorer les connaissances et les compétences existantes. Qu'il s'agisse de remanier des connaissances existantes ou de créer quelque chose d'entièrement original, l'innovation remet en question le statu quo et les idées reçues qui constituent le corpus d'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle.Les grands modèles de langage peuvent nous aider à acquérir plus efficacement des informations déjà connues, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des innovateurs. En outre, l'accès beaucoup plus efficace aux connaissances existantes peut stimuler l'innovation chez les humains et peut-être le développement d'une IA plus avancée. Mais en fin de compte, les machines pourraient avoir besoin de plus que d'un langage et d'images à grande échelle pour égaler les réalisations de chaque enfant humain.