La startup d'intelligence artificielle Anthropic, éditeur de Claude AI, cherche à lever 750 millions de dollars lors d'un tour de table

Anthropic, cofondée par Dario et Daniela Amodei, frères et sœurs et anciens cadres de la société rivale OpenAI soutenue par Microsoft, a fait des efforts pour obtenir les ressources et les bailleurs de fonds importants nécessaires pour concurrencer OpenAI et devenir des leaders dans le secteur de la technologie.Ses modèles Claude AI ont rivalisé avec la série GPT d'OpenAI.La société bénéficie déjà d'investissements de la part de Google et d'Amazon.com, qui ont accepté d'investir respectivement jusqu'à 2 et 4 milliards de dollars au cours des derniers mois.Le conseil d'administration de l'entreprise rivale OpenAI a approché le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, au sujet du remplacement du directeur Sam Altman et d'une éventuelle fusion des deux entreprises d'IA, selon un rapport en novembre, citant des personnes au courant de l'affaire.Quel est votre avis sur le sujet ?