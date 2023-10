Google est déjà un investisseur dans Anthropic, et ce nouvel investissement soulignerait l'intensification de ses efforts pour mieux concurrencer Microsoft, l'un des principaux soutiens du créateur de ChatGPT, OpenAI, à l'heure où les grandes entreprises technologiques s'efforcent d'intégrer l'IA dans leurs applications.Amazon.com a également déclaré le mois dernier qu'elle investirait jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic afin de rivaliser avec ses concurrents de plus en plus nombreux dans le domaine de l'IA. Dans le rapport trimestriel qu'Amazon a remis cette semaine à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, le détaillant en ligne a précisé qu'il avait investi dans un billet de 1,25 milliard de dollars d'Anthropic qui peut être converti en actions, tandis que sa capacité à investir jusqu'à 2,75 milliards de dollars dans un deuxième billet expire au premier trimestre de 2024.Le nombre croissant d'investissements montre que les entreprises de cloud computing sont en train de manœuvrer pour établir des liens avec les startups d'IA qui sont en train de remodeler leur industrie.Anthropic, cofondée par Dario et Daniela Amodei, anciens cadres d'OpenAI et frères et sœurs, s'est efforcée d'obtenir les ressources et les bailleurs de fonds importants nécessaires pour concurrencer OpenAI et devenir des leaders dans le secteur de la technologie.Source : GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?