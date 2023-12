Google pourrait utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour remplacer certains emplois au sein de l'entreprise. Selon un rapport de The Information, l'IA pourrait déjà prendre des emplois chez Google. Le rapport cite des personnes informées des projets et indique que Google a l'intention de "".Le rapport ajoute que les postes sont libérés parce que les nouveaux outils d'intelligence artificielle de Google les ont automatisés. Il précise qu'une future restructuration a apparemment déjà été annoncée la semaine dernière lors d'une réunion de l'ensemble du département Google Ads.Lors de sa conférence annuelle des développeurs Google I/O en mai dernier, Google a annoncé une "", avec une "". Google a déclaré que sa nouvelle IA pouvait analyser votre site web et "", faisant du chatbot Google Ads un concepteur et un expert en vente.L'un de ces outils publicitaires, Performance Max de Google (ou "PMax" en abrégé), a bénéficié d'un coup de pouce de l'IA générative après l'annonce de la conférence I/O et peut désormais "". Cela signifie qu'il aide les annonceurs à décider si une publicité doit être diffusée sur des sites tels que YouTube, Search, Discover, Gmail, Maps ou dans des bannières publicitaires sur des sites tiers. Ensuite, il suffit de créer le contenu de la publicité, grâce à l'IA générative qui peut analyser votre site web à la recherche de matériel.On parle de "" parce que les variations de votre publicité sont toujours laissées à l'appréciation des machines, qui peuvent constamment remixer vos publicités en temps réel en se basant sur les taux de clics comme retour d'information. Par ailleurs, un annonceur humain reste dans la boucle pour approuver le contenu.Le rapport de The Information ajoute : "Le rapport précise que l'utilisation d'outils d'IA n'entraîne pas de suppressions d'emplois, du moins pas pour l'instant. Google emploierait environ 13 500 personnes pour ce type de travail de vente, dans le cadre de sa division publicitaire qui compte 30 000 personnes.L'introduction de l'outil d'IA ne signifie pas nécessairement que tous seront touchés. De même, ceux qui le sont ne seront pas nécessairement licenciés, ils pourraient être réaffectés à d'autres secteurs de Google. Le rapport précise que "".Source : The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?