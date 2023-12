: Quel serait votre type d'observation sur l'IA et l'impact sur les marchés du travail et les emplois des gens ? Et comment ils devraient se sentir à ce sujet lorsqu'ils réfléchissent à ça ?: Je pense que nous assistons à la force la plus perturbatrice de l'histoire où nous avons pour la première fois, '', quelque chose qui est plus intelligent que l'homme le plus intelligent. Et je veux dire qu'il est difficile de dire exactement ce moment-là, mais il y aura un moment où il n'y aura plus besoin d'emploi nécessaire. Vous pouvez avoir un travail si vous voulez pour une sorte de satisfaction personnelle, mais l'IA sera capable de tout faire. Donc, je ne sais pas si cela rend les gens confortables ou mal à l'aise.Vous savez, c'est pourquoi je dis que si tu souhaites un génie magique qui te donne tous les souhaits que tu veux, tu peux le faire. Un génie qui vous donne tous les souhaits que vous voulez et qu'il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas cette limite de trois souhaits. Cette limite de trois souhaits absurde ! Tu as juste autant de souhaits que tu veux. C'est à la fois bon et mauvais.L'un des défis de l'avenir sera de savoir comment faire pour que les gens se sentent à l'aise. L'un des défis de l'avenir sera de savoir comment trouver un sens à la vie si l'on dispose d'un génie magique. Si vous avez un Génie magique qui peut faire tout ce que vous voulez, je pense que… C'est difficile, vous savez.Quand il y a une nouvelle technologie, elle a tendance à suivre une courbe en S. Dans ce cas, nous allons être sur l'exponentielle de la courbe S pendant longtemps. On pourra demander n'importe quoi. Nous n'aurons pas de revenu de base universel, nous aurons un revenu universel élevé. Donc, dans un certain sens, ce sera en quelque sorte un niveleur ou un égalisateur, parce que je pense que tout le monde aura accès à ce génie magique.

There will be universal high income, not basic, in a positive AI future.



No scarcity, except that which we define to be scarce.



In that scenario, everyone can have whatever goods & services they want.



It is less clear how we will find meaning in a world where work is…