Révolution technologique ou stratégie marketing habile ?

Une réplique frappante de ChatGPT avec des atouts à poids variable

OpenAI a annoncé que son dernier générateur de texte à l’image, DALL-E 3, est maintenant disponible dans ChatGPT Plus et Enterprise. Les clients payants de ChatGPT peuvent désormais accéder au générateur d’images DALL-E 3 dans l’application ChatGPT. OpenAI a préparé une pile d’atténuation de la sécurité pour le modèle, ce qui le rend prêt pour une version élargie.Microsoft a récemment changé le nom de Bing Chat et Bing Chat Enterprise en Microsoft Copilot . Copilot est un concept qui est de plus en plus utilisé par Microsoft pour introduire l’IA dans tous les aspects de la gamme Windows et d’autres domaines d’activité. Copilot for Microsoft 365 utilise les données d’une entreprise qui se trouvent déjà dans le Microsoft Graph, tandis que Copilot Studio étend la technologie à d’autres domaines d’activité tels que le CRM et l’ERP.Selon Microsoft, l’intérêt de son initiative est de simplifier l'expérience de l'utilisateur et rendre Copilot plus accessible à tous. « À partir d'aujourd'hui, Bing Chat et Bing Chat Enterprise deviennent Copilot, avec une protection des données commerciales appliquée lorsque tout utilisateur éligible est connecté avec Microsoft Entra ID », a déclaré Microsoft. Chaque fois qu'un employé se connectera à Copilot avec son compte professionnel, il bénéficiera d'une protection des données commerciales.DALL-E 3 a été ajouté à Bing Chat et à Bing Image Generator, faisant de la plateforme de Microsoft la première à offrir un accès public plus large au modèle, avant même ChatGPT. Les générateurs texte-image tels que Midjourney, Stable Diffusion et les anciennes itérations de DALL-E ont tous eu leur part de controverse. OpenAI promet d’avoir pris des mesures beaucoup plus importantes cette fois-ci et fournit un site web qui montre les recherches effectuées dans DALL-E 3.« ChatGPT peut désormais créer des images uniques à partir d'une simple conversation. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs Plus et Enterprise. Décrivez votre vision et ChatGPT lui donnera vie en vous fournissant une sélection de visuels que vous pourrez affiner et modifier. Vous pouvez demander des révisions directement dans le chat. Cette fonction est assurée par notre modèle d'image le plus performant, DALL-E », a annoncé OpenAI sur son site officiel.En septembre, Microsoft a révélé que l’entreprise l’entreprise entrait dans une nouvelle ère de l'IA, qui modifie fondamentalement la façon dont nous nous comportons avec la technologie et dont nous en tirons profit. Grâce à la convergence des interfaces de chat et des grands modèles de langage, il est possible désormais de demander ce que vous voulez en langage naturel et la technologie est suffisamment intelligente pour y répondre, le créer ou prendre des mesures.Au sein de Microsoft, l'idée sous-jacente est que l'intégration de copilotes dotés d'intelligence artificielle est comparable à avoir un guide fiable pour nous assister dans toutes les démarches. Cette vision s'est concrétisée par l'incorporation de copilotes IA au sein des produits les plus utilisés, prétendument pour rendre le codage plus efficient grâce à GitHub, révolutionner la productivité au travail avec Microsoft 365 , redéfinir l'expérience de recherche avec Bing et Edge, et fournir une valeur contextuelle censée opérer de manière harmonieuse dans toutes vos applications et sur votre PC sous Windows.Cependant, derrière cette perspective optimiste, émerge la question cruciale de la réelle valeur ajoutée de ces copilotes IA. Est-ce réellement une révolution dans l'efficacité du codage, ou simplement une stratégie de marketing visant à présenter ces produits comme des outils indispensables ? La prétention de "transformer la productivité" au travail soulève des interrogations sur la mesure dans laquelle ces technologies améliorent véritablement les performances professionnelles. De même, la redéfinition de la recherche avec Bing et Edge suscite des doutes quant à la capacité à véritablement innover dans un domaine déjà bien établi.De plus, l'idée d'offrir une « valeur contextuelle » universelle dans toutes les applications et sur PC avec Windows soulève des préoccupations quant à la confidentialité et à la sécurité des données. La question fondamentale demeure donc : ces copilotes IA de Microsoft sont-ils réellement des partenaires fiables dans notre parcours numérique, ou représentent-ils simplement un ajout technologique alléchant mais potentiellement superficiel ? La critique se porte ainsi sur la nécessité de questionner la rhétorique promotionnelle de Microsoft et de rechercher une évaluation plus nuancée de l'impact réel de ces copilotes IA sur notre expérience quotidienne avec la technologie.L'application Copilot de Microsoft pour Android semble reproduire de manière frappante les fonctionnalités de ChatGPT, offrant un accès à des capacités de chatbot, la génération d'images par le biais de DALL-E 3, et la rédaction assistée de textes pour des courriels et des documents. Une particularité notable est l'inclusion d'un accès gratuit au dernier modèle GPT-4 d'OpenAI, un avantage qui est monnayé sur ChatGPT.Le déploiement de cette application sur Android survient à peine un mois après que Microsoft a décidé de rebrander Bing Chat en Copilot. Initialement, Microsoft avait lancé une initiative d'intelligence artificielle dans son moteur de recherche Bing, intégrant une interface à la manière de ChatGPT dans les résultats de recherche. Bien que cette interface soit toujours présente, Microsoft a choisi d'abandonner la marque Bing Chat, donnant à Copilot une autonomie accrue et une présence distincte sur son propre domaine dédié, ‘’copilot.microsoft.com’’, de manière similaire à ChatGPT.L'expansion vers des applications mobiles pour Copilot semble être une progression naturelle de cette expérience autonome, d'autant plus que Bing Chat Enterprise a subi une transition similaire en devenant Copilot.Cependant, l'absence d'une version iOS de Copilot suscite des interrogations, bien que des anticipations suggèrent qu'elle pourrait être disponible prochainement. En attendant, la solution offerte aux utilisateurs d'iPhone est d'utiliser l'application Bing pour accéder aux fonctionnalités actuelles de Copilot. Cette stratégie soulève des questions quant à la cohérence de l'approche de Microsoft, notamment en termes de branding et d'expérience utilisateur, et incite à se demander si l'intégration de Copilot sur Android constitue réellement une avancée significative ou simplement un élargissement superficiel de son empreinte numérique.Source : Dedicated Copilot app for Android L'intégration de Copilot sur Android : une réelle avancée ou une simple imitation de ChatGPT ?Pourquoi les gens utilisent-ils ou paient-ils pour ChatGPT alors que Microsoft Copilot est gratuit et que c'est à peu près la même chose ?L'absence d'une version iOS de Copilot soulève des questions sur la stratégie de déploiement de Microsoft. Quelles peuvent être les raisons derrière ce choix et quelles conséquences cela pourrait-il avoir ?