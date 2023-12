Comprendre la différence de l'IA générative pour les jeux

Développement évolutif grâce à l'IA générative : la création de contenu est l'une des dépenses les plus importantes - si ce n'est la plus importante - que les jeux peuvent encourir. Selon la CMA britannique, les budgets de développement des jeux à succès peuvent dépasser largement les 100 millions de dollars. Même avec ces investissements massifs, les équipes de jeu peuvent avoir du mal à répondre à la demande de nouveaux contenus de la part des joueurs, en particulier lorsque ces audiences se développent à l'échelle de la planète. L'IA générative peut contribuer à accélérer la production de jeux à tous les niveaux - code, art, dialogue et autres - et permettre à ces équipes de mieux servir leurs joueurs à grande échelle. Elle peut aider les équipes existantes à créer un meilleur contenu à un rythme plus rapide, en améliorant la collaboration, l'idéation et la personnalisation. De plus, l'IA générative de niveau entreprise permet aux développeurs d'exploiter cette nouvelle technologie dans le respect de la propriété intellectuelle, tout en protégeant leurs propres données propriétaires ; IA générative en temps réel : à mesure que les équipes de développement intègrent l'IA générative dans leur processus de production, certaines ont commencé à l'intégrer dans le jeu lui-même. Cela pourrait révolutionner l'expérience des joueurs, l'IA générative fonctionnant en temps réel au fur et à mesure que le jeu se déroule. Il s'agit d'une IA générative réactive et dynamique, qui distille d'énormes LLM pour réagir et interagir avec le joueur en temps réel. Les jeux eux-mêmes seront capables de générer du contenu en fonction des actions explicites ou même implicites des joueurs : des nouveaux objets et niveaux générés instantanément aux personnages du jeu qui peuvent avoir des discussions réalistes. Imaginez des jeux capables de réagir naturellement à la voix d'un joueur ou de générer un contenu entièrement nouveau en réponse au comportement du joueur. Ces exemples permettent d'imaginer un nouveau paradigme de personnalisation des joueurs et d'interaction dans les jeux, qui ne ressemble en rien à ce que le monde a connu jusqu'à présent.

L'IA Générative et l'Avenir des Jeux Vidéo : Mythes, Réalités et Transformations

L'IA générative offre des opportunités majeures pour les sociétés de jeux et les développeurs, passant d'un dialogue scénarisé à des récits conduits par les joueurs, augmentant ainsi l'immersion, la rejouabilité et les revenus. La gestion par l'IA de certaines tâches de développement, comme la création de scénarios et de dialogues, permet aux développeurs de se concentrer sur des aspects plus immersifs et créatifs.Le secteur des jeux a toujours repoussé les limites de la technologie, l'exploitant pour libérer l'imagination humaine. Les développeurs de jeux se sont appuyés sur les avancées les plus récentes en matière d'informatique, de graphisme, de réseaux, de médias sociaux et de données pour créer des expériences qui captivent aujourd'hui plus de 3 milliards de joueurs dans le monde.Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Il est primordial d'étudier comment l'industrie des jeux peut exploiter le potentiel de transformation de l'intelligence artificielle générative (IA générative) pour repousser les limites de l'expérience de jeu. Grâce à l'IA générative, les créateurs de jeux - concepteurs, développeurs, artistes, spécialistes du marketing, etc. - peuvent révolutionner leur façon de travailler et élargir la gamme des expériences qu'ils peuvent offrir. L'IA générative - l'intelligence artificielle qui crée du texte, des images et du son en réponse à une demande - est sur le point de bouleverser l'un des éléments caractéristiques des jeux vidéo : les PNJ. Ces personnages ont généralement un modèle de comportement fixe, et leurs manières et leur discours sont souvent saccadés et peu naturels.« Quand on pense à ces PNJ, ils ont l'air un peu bizarres », explique Alexis Rolland, directeur du développement de La Forge China, la branche chinoise de l'unité de recherche et de développement de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft. « On peut dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce que l'on voit ou ce que l'on entend. » « Il prend la parole en entrée et génère des gestes corporels en sortie, de sorte que nous pouvons imaginer ces PNJ s'exprimant avec des dialogues non scriptés, avec une animation corporelle presque naturelle, synthétisée à partir de la parole », explique Rolland.La combinaison d'éléments d'IA générative tels que le dialogue et l'animation pourrait créer « un PNJ à part entière, alimenté par l'IA, qui pourrait avoir un comportement un peu plus naturel et imprévisible », explique Rolland. C'est là qu'intervient l'IA générative. En début d'année, La Forge a lancé Ghostwriter, un outil d'IA génératrice de texte conçu pour aider les auteurs à créer une plus grande variété de dialogues originaux pour les PNJ. En 2022, elle a testé une nouvelle technologie qui aide à générer des gestes plus réalistes et naturels chez les PNJ, en fonction du ton et de l'humeur de leur discours.Bing Gordon, conseiller d'Inworld et ancien directeur de la création chez Electronic Arts, a déclaré que les plus grandes avancées dans le domaine des jeux au cours des dernières décennies ont été réalisées grâce à l'amélioration de la fidélité visuelle et des graphismes. Gordon, qui est aujourd'hui directeur des produits à la société de capital-risque Kleiner Perkins et siège au conseil d'administration de la société de jeux Take-Two Interactive, pense que l'IA va transformer le monde. Selon Gordon, l'IA transformera les jeux en créant des mondes immersifs et des récits sophistiqués plaçant les joueurs au centre de l'expérience. Les jeux pourraient devenir plus accessibles aux joueurs moyens, permettant une participation accrue à la création de contenu.Cependant, l'application de l'IA générative dans les jeux soulève des défis, notamment les hallucinations des modèles de langage qui peuvent générer des réponses hors contexte. Les PNJ, traditionnellement prévisibles, devront trouver un équilibre entre contrôle et imprévisibilité pour tirer pleinement parti de l'IA générative. La première grande opportunité pour l'IA générique pourrait être la production de jeux. « C'est là que nous nous attendons à voir un impact majeur », a déclaré Anders Christofferson, partenaire de Bain & Company dans le domaine des médias et du divertissement.Dans d'autres tâches professionnelles, telles que la création de présentations à l'aide de logiciels comme PowerPoint et les premières ébauches de discours, l'IA générique accomplit déjà des jours de travail en quelques minutes. La conception initiale du scénario et la création des dialogues des PNJ sont confiées à l'IA générique, ce qui permettra aux développeurs de se concentrer sur les aspects les plus immersifs et les plus créatifs de la création de jeux, a déclaré Christofferson.Qu'est-ce qui distingue l'IA générative de ses prédécesseurs ? À un certain niveau, c'est une question d'évolution. Pour y repenser, les jeux utilisent depuis longtemps le terme "IA", mais notre définition était un ensemble contraint de règles, d'arbres de décision et de comportements. Les joueurs s'engageaient avec des "bots", mais comparés à des humains, les bots n'étaient souvent pas aussi engageants. Plus récemment, les sociétés de jeux ont utilisé de véritables frameworks d'IA et de ML (fondés sur des données et des analyses) pour comprendre les joueurs, gérer le taux de désabonnement et augmenter la monétisation. Certaines ont même intégré leurs frameworks à des algorithmes d'IA avancés tels que les grands modèles de langage (LLM), ce qui amène à l'IA générative.L'IA générative va toutefois bien au-delà d'une simple évolution. Il s'agit d'une toute nouvelle dimension pour l'innovation et, selon certains analystes, du plus grand changement pour l'industrie des jeux depuis l'introduction des graphiques 3D en temps réel. Voici deux façons fondamentales dont l'IA générative va transformer les jeux :Une étude récente de Bain a montré que l'IA assume déjà certaines tâches, notamment la reproduction et la planification du contenu des jeux. Bientôt, elle jouera un rôle plus important dans le développement des personnages, des dialogues et des environnements. Selon l'étude de Bain, les responsables des jeux s'attendent à ce que l'IA gère plus de la moitié du développement des jeux d'ici cinq à dix ans. Cela ne se traduira peut-être pas par une baisse des coûts de production - les jeux à grand succès peuvent atteindre un coût de développement total d'un milliard de dollars - mais l'IA permettra de livrer les jeux plus rapidement et avec une meilleure qualité.« L'IA générative commence à peine à avoir un effet sur les jeux vidéo, mais les dirigeants de l'industrie du jeu vidéo pensent qu'au cours des 5 à 10 prochaines années, elle contribuera à plus de la moitié du processus de développement des jeux vidéo. Bain s'est entretenu avec des dirigeants de l'industrie du jeu vidéo sur le potentiel et les défis de l'IA générative pour leur industrie. La plupart d'entre eux attendent beaucoup de l'IA générative et de l'apprentissage automatique sur lequel elle repose, et ils s'attendent à ce qu'elle ait un effet plus important sur leur activité que d'autres technologies transformatrices, telles que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée et les jeux en cloud.La plupart de ces dirigeants considèrent que l'IA générative améliore la qualité et accélère la mise sur le marché des jeux. L'IA générative contribuera également à faire des expériences plus grandes, plus immersives et plus personnalisées une réalité. L’étude Bain révèle que seuls 20 % des dirigeants pensent que l'IA générative réduira les coûts, ce qui pourrait en décevoir certains, étant donné que le développement de jeux de premier plan peut coûter jusqu'à 1 milliard de dollars. Comme pour toute forme d'automatisation, on peut craindre que l'IA générative ne supprime des emplois. Mais la plupart des dirigeants (60 %) ne s'attendent pas à ce que l'IA générative ait un effet significatif sur leur modèle de talents ou qu'elle atténue la grave pénurie de talents de l'industrie.Sur les quatre étapes du cycle de vie d'un jeu vidéo - à savoir le développement et la planification du concept de préproduction, la construction du jeu (production), les tests et le lancement, et les opérations en direct permanentes (post-lancement) - les dirigeants affirment qu'ils déploient l'IA générative principalement dans la préproduction. Par exemple, Blizzard Entertainment a créé Blizzard Diffusion, un générateur d'images formé sur ses propres titres à succès, notamment World of Warcraft, afin de produire des images conceptuelles pour de nouvelles idées.Le développement rapide de l'intelligence artificielle générative dans l'industrie du jeu vidéo pourrait permettre aux joueurs de participer davantage à la création de contenu. Un « mode de création » émerge, offrant des récits conduits par les joueurs. Bien que l'IA ne résolve pas immédiatement la pénurie de talents humains, elle pourrait libérer les développeurs pour des tâches plus créatives. Les experts soulignent l'évolution dynamique du paysage de l'IA dans les jeux et prévoient des changements importants dans les années à venir.Julian Togelius, professeur à l'université de New York, estime que l'ampleur de l'IA est difficile à prévoir dans le contexte des changements significatifs dans l'industrie du jeu. L'IA générative est déjà utilisée dans le processus de développement, mais des défis subsistent, notamment les « hallucinations » des modèles de langage qui peuvent dévier du contexte. Les PNJ prévisibles traditionnels pourraient évoluer vers une imprévisibilité contrôlée grâce à l'IA.Un partenariat entre Microsoft et Inworld explore les implications de l'IA dans le temps de conception et la génération de récits dans les jeux vidéo. Bien que la génération d'histoires individuelles pour des milliers de PNJ puisse accélérer le développement, l'interaction dynamique avec les joueurs présente des défis. Trouver un équilibre entre contrôle et imprévisibilité devient crucial pour tirer pleinement parti de l'IA dans l'industrie du jeu vidéo.L'IA générative ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de jeux, de la gestion de tâches à la création de récits dynamiques, tout en posant des défis à surmonter pour une utilisation plus large et réussie dans l'industrie du jeu vidéo.Sources : Google, Quel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de l'utilisation généralisée de l'IA dans le développement de jeux, en particulier en ce qui concerne l'engagement des joueurs ?Quelles sont les attentes des joueurs en ce qui concerne l'interaction avec des personnages générés par l'IA ?Comment les développeurs peuvent-ils répondre aux attentes des joueurs tout en garantissant une expérience de jeu enrichissante ?