L'effet de l'auteur fantôme de l'IA : Lorsque les utilisateurs ne perçoivent pas la propriété d'un texte généré par l'IA mais s'en déclarent les auteurs

Résumé



L'interaction entre l'homme et l'IA dans la production de textes accroît la complexité de la paternité. Dans deux études empiriques (n1 = 30 & n2 = 96), nous étudions la paternité et la propriété dans la collaboration entre l'homme et l'IA pour la génération de langage personnalisé. Nous avons mis en évidence l'effet "Ghostwriter" de l'IA : Les utilisateurs ne se considèrent pas comme les propriétaires et les auteurs des textes générés par l'IA, mais s'abstiennent de déclarer publiquement la paternité de l'IA. La personnalisation des textes générés par l'IA n'a pas eu d'impact sur l'effet fantôme de l'IA, et des niveaux plus élevés d'influence des participants sur les textes ont augmenté leur sentiment de propriété. Les participants étaient plus enclins à attribuer la paternité du texte à des auteurs fantômes supposés humains qu'à des auteurs fantômes de l'IA, ce qui se traduit par un écart plus important entre la paternité du texte et celle de l'auteur pour les auteurs fantômes humains. Les justifications de la paternité chez les auteurs fantômes de l'IA et les auteurs fantômes humains étaient similaires. Nous discutons de la manière dont nos résultats sont liés à la propriété psychologique et à l'interaction entre l'homme et l'IA, afin de jeter les bases de l'adaptation des cadres de paternité et des interfaces utilisateur de l'IA dans les tâches de génération de texte. RésuméL'interaction entre l'homme et l'IA dans la production de textes accroît la complexité de la paternité. Dans deux études empiriques (n1 = 30 & n2 = 96), nous étudions la paternité et la propriété dans la collaboration entre l'homme et l'IA pour la génération de langage personnalisé. Nous avons mis en évidence l'effet "Ghostwriter" de l'IA : Les utilisateurs ne se considèrent pas comme les propriétaires et les auteurs des textes générés par l'IA, mais s'abstiennent de déclarer publiquement la paternité de l'IA. La personnalisation des textes générés par l'IA n'a pas eu d'impact sur l'effet fantôme de l'IA, et des niveaux plus élevés d'influence des participants sur les textes ont augmenté leur sentiment de propriété. Les participants étaient plus enclins à attribuer la paternité du texte à des auteurs fantômes supposés humains qu'à des auteurs fantômes de l'IA, ce qui se traduit par un écart plus important entre la paternité du texte et celle de l'auteur pour les auteurs fantômes humains. Les justifications de la paternité chez les auteurs fantômes de l'IA et les auteurs fantômes humains étaient similaires. Nous discutons de la manière dont nos résultats sont liés à la propriété psychologique et à l'interaction entre l'homme et l'IA, afin de jeter les bases de l'adaptation des cadres de paternité et des interfaces utilisateur de l'IA dans les tâches de génération de texte.

Conclusion et perspectives



Nos résultats basés sur deux études empiriques avec un total de 126 participants révèlent l'effet de l'auteur fantôme de l'IA ; nous montrons que les gens ne divulguent souvent pas l'IA comme auteur lorsqu'ils utilisent des textes personnalisés générés par l'IA dans l'écriture, bien qu'ils en attribuent la propriété à l'IA. Cet effet est indépendant des méthodes d'interaction et diminue lorsque l'on passe de champs de déclaration d'auteur ouverts à des suggestions de réponses prédéfinies. En comparant les auteurs fantômes humains et IA, nous avons constaté que l'attribution de la paternité à soi-même était plus fréquente lorsque l'on écrivait avec l'aide de l'IA. Compte tenu des différences dans la perception de la propriété et de la déclaration de l'auteur, nous appelons au développement de cadres d'attribution de la paternité qui tiennent compte de l'utilisateur et de sa relation avec le modèle génératif. Conclusion et perspectivesNos résultats basés sur deux études empiriques avec un total de 126 participants révèlent l'effet de l'auteur fantôme de l'IA ; nous montrons que les gens ne divulguent souvent pas l'IA comme auteur lorsqu'ils utilisent des textes personnalisés générés par l'IA dans l'écriture, bien qu'ils en attribuent la propriété à l'IA. Cet effet est indépendant des méthodes d'interaction et diminue lorsque l'on passe de champs de déclaration d'auteur ouverts à des suggestions de réponses prédéfinies. En comparant les auteurs fantômes humains et IA, nous avons constaté que l'attribution de la paternité à soi-même était plus fréquente lorsque l'on écrivait avec l'aide de l'IA. Compte tenu des différences dans la perception de la propriété et de la déclaration de l'auteur, nous appelons au développement de cadres d'attribution de la paternité qui tiennent compte de l'utilisateur et de sa relation avec le modèle génératif.





Les LLM utilisent du texte généré par l'homme dans leurs algorithmes et à des fins de formation, et ils peuvent être modifiés pour imiter un style d'écriture particulier jusqu'à la dernière lettre, de sorte que la question de la propriété est pertinente lorsque tous les éléments ont été considérés et pris en compte. C'est pourquoi les chercheurs de l'Institut d'informatique de la LMU ont tenté de trouver une réponse à cette question.Les participants au test ont été divisés en deux groupes et il leur a été demandé d'écrire des cartes postales. L'un des groupes a dû rédiger ces cartes postales seul, tandis que l'autre a pu utiliser un LLM pour effectuer le travail. Une fois les cartes postales rédigées, les participants au test ont été invités à les télécharger et ont reçu des informations sur la paternité de l'œuvre.Ceci étant dit, il est important de noter que les gens se sentent plus à l'aise avec leur statut d'auteur s'ils sont plus fortement impliqués dans le processus créatif. Toutefois, il convient de mentionner que de nombreuses personnes qui ont utilisé des LLM se sont tout de même créditées en tant qu'auteurs, ce qui s'apparente à plusieurs égards au ghostwriting (écriture fantôme).Cela montre bien que la perception de la propriété et la titularité ne vont pas nécessairement de pair. Si le style d'écriture était suffisamment proche du leur, les participants n'avaient aucun problème à essayer de revendiquer l'écriture en question comme étant la leur.La question de la paternité est pertinente pour déterminer si les gens font confiance ou non au contenu qu'ils lisent en ligne. La volonté des participants d'apposer leur propre nom sur un texte généré presque entièrement par l'IA montre qu'une grande partie du contenu en ligne peut très bien finir par être créée par des LLM, et que les lecteurs peuvent ne pas le savoir. La clef est la transparence, bien qu'il reste à voir si les personnes utilisant des LLM seraient disposées à le déclarer.Source : The AI Ghostwriter Effect: When Users Do Not Perceive Ownership of AI-Generated Text But Self-Declare as Authors Quel est votre avis sur la situation ?Pensez-vous que les textes générés par LLM devraient être déclarés et être la propriété intellectuelle de leurs auteurs ?