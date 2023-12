Il est possible de boucler avec l'achat d'une Chevrolet en ligne pour 1 dollar si vous savez vous y prendre avec l'intelligence artificielle

Les agences spatiales du monde ne nous auraient pas tout révélé à propos de la planète Mars qui serait peuplée, d'après Bing de Microsoft

Cher ChatGPT, quelle date serons-nous dans 140 jours si nous sommes aujoud'hui le 1er novembre ?

Intelligence artificielle : Outil ou menace ?

Le concessionnaire Chevy a procédé à l’intégration d’un chatbot basé sur ChatGPT à son site web. Objectif : automatiser la gestion des requêtes des clients. Un acquéreur de véhicule est ensuite parvenu à le tromper pour l’amener à lui proposer une Chevy Taho édition 2024 pour 1 dollar. D’autres internautes rapportent même avoir reçu des recommandations de véhicules Tesla à partir du même site web géré par ledit chatbot.L’une des implications de la montée en puissance de l’intelligence artificielle est de voir les développeurs dits citoyens (des tiers sans connaissances poussées en développement informatique) envahir la filière. L’équipe de base serait alors constituée d’un développeur citoyen et d’une intelligence artificielle « omnipotente » à laquelle il suffirait de formuler les attentes et ensuite d’attendre le résultat final. C’est l’une des possibilités derrière la mise sur pied du chatbot du site web du concessionnaire Chevrolet. Un développeur citoyen a intégré le chatbot basé sur ChatGPT au site web sans se donner trop de mal. Au final : un comportement erratique de l’application qui a mené à la suspension de la fonction du chat sur le site. Microsoft a annoncé la disponibilité de nouvelles moutures de Bing et Microsoft Edge animées par une mise à jour de ChatGPT au premier trimestre de l’année qui tire à son terme. Lors des premiers retours d’expérience, Bing a affiché 2,5 milliards de personnes en réponse à la question de savoir quelle est la population sur la planète Mars.Le modèle de langage GPT-4 est disponible depuis le mois de mars de l’année qui tire à son terme . OpenAI l’annonçait alors comme étant « plus fiable, créatif et capable de gérer des instructions beaucoup plus nuancées que GPT-3.5. » Pourtant il ne fait pas l’exception en matière d’anecdotes à son sujet.« Pour savoir quel jour se situe à 140 jours de l’actuel, il suffit d'ajouter 140 jours au 1er novembre. Le mois de novembre compte 30 jours, donc 140 jours à partir du 1novembre, c'est : 1novembre + 140 jours = 141 novembre. Cependant, comme le mois de novembre ne compte que 30 jours, vous dépasseriez le mois de novembre. Vous pouvez donc soustraire 30 jours à 140 jours pour les ramener dans le mois : 140 jours - 30 jours = 110 jours. Ainsi, 140 jours à partir du 1novembre, c'est 110 jours à partir de maintenant », rapporte un internaute de sa réponse à la question : « Si nous sommes aujourd'hui le 1novembre. Quel jour sommes-nous dans 140 jours ? »Google est peut-être le plus honnête des éditeurs de ces intelligences artificielles étant donné que l’entreprise continue de souligner que « Bard est encore au stade expérimental. » L’entreprise se veut claire sur ceci que « Bard peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. »Sans détour, un internaute déclare : « Sam Altman a peut-être créé ChatGPT, mais soyons honnêtes, il s'agit simplement d'une semblant de moteur de recherche Google dont les réponses, souvent erronées, se font passer pour la vérité ultime. »C’est pour autant de raisons qu’on peut comprendre que Bill Gates soit d’avis que « Les humains ne perdront pas le contrôle de l’intelligence artificielle. Elle leur servira plutôt d’outil pour améliorer leur productivité et leur capacité à innover. »C’est un avis qui rejoint celui du responsable de l’intelligence artificielle chez Meta. Yann LeCun est un éminent chercheur français en IA et lauréat du prix Turing 2018. Les recherches qu'il a menées dans les années 1980 et 1990 ont contribué à jeter les bases de bon nombre des innovations les plus importantes de la dernière décennie dans le domaine de l'intelligence artificielle.Entre autres exemples, LeCun a mis au point les réseaux de neurones convolutifs qui ont été essentiels pour rendre l'apprentissage profond plus efficace. LeCun est professeur à l'université de New York où il a créé le "Center for Data Sciences" et travaillerait également sur les voitures autonomes.Lors de la conférence VivaTech au cours du mois de juin, Yann LeCun, a eu l'occasion de revenir sur le débat brulant sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Lors de l'interview, LeCun n'a pas adopté une position alarmiste de la vision future de l'IA. Contrairement à d'autres PDG et acteurs influents du domaine de la filière qui pensent que l'IA représente un danger existentiel pour l'humanité, LeCun pense que l'IA n'est pas du tout intelligente, ce qui en fait une technologie totalement inoffensive. Le chercheur a affirmé que le niveau d'intelligence de l'IA se situe probablement en dessous de celui d'un chien Source : Google Bard Avez-vous déjà fait usage de l’un de ces modèles d’intelligence artificielle ? Quels sont vos anecdotes en lien avec vos tests ?Partagez-vous les avis selon lesquels l'intelligence artificielle c'est de la poudre de perlimpinpin?