Cette ouverture a été précédée d'une présentation partielle et d'une période d'essai de plus de cinq mois au cours de laquelle des utilisateurs sélectionnés ont pu tester les capacités du chatbot.Selon les analystes, bien que la présentation partielle en mars ait été décevante, elle a tout de même donné à l'entreprise un précieux avantage de pionnier sur un marché qui s'est depuis lors encombré de dizaines d'acteurs. Les entreprises technologiques chinoises, grandes et petites, cherchent à développer leurs propres chatbots alimentés par l'intelligence artificielle générative (IA).Cela a suivi le lancement, fin 2022, de ChatGPT de l'organisme de recherche américain OpenAI, qui est devenue l'application logicielle à la croissance la plus rapide au monde en l'espace de six mois. Depuis, les investisseurs ont évalué OpenAI à plus de 80 milliards de dollars. Alors que la société mère d'OpenAI est une organisation à but non lucratif, Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans une filiale à but lucratif, ce qui représenterait une participation de 49 %.Cette année, Robin Li, PDG de Baidu, a vanté à plusieurs reprises le potentiel d'Ernie Bot et des produits connexes pour aider l'entreprise à gagner des parts de marché dans ses activités principales, notamment les moteurs de recherche, le cloud et les voitures intelligentes.Selon un classement publié jeudi par SuperCLUE, qui classe les chatbots génératifs alimentés par l'IA, Ernie Bot est en tête de tous les chatbots chinois, mais son score de 79,02 est inférieur de plus de 10 points à celui de la dernière version de ChatGPT.Source : Wang Haifeng, directeur de la technologie de la société Internet chinoise BaiduQuel est votre avis sur le sujet ?