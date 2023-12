Le rapport « The State of AI in IT-2024 » présente les résultats d'une enquête menée par Atomicwork, en collaboration avec ITSM.tools, auprès de 1 000 professionnels de l'informatique et utilisateurs finaux, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord. Les informations clés du rapport sont énumérées ci-après.75 % des utilisateurs finaux ont déclaré utiliser activement des outils d'IA gratuits comme ChatGPT dans le cadre de leur travail. Cela montre une adoption significative des technologies d'IA au niveau de l'utilisateur.Les applications les plus courantes de l'IA parmi les utilisateurs finaux comprennent "l'idéation créative ou la résolution de problèmes" (34 %), "la rédaction ou l'édition d'e-mails" (30 %) et "la création ou l'édition de contenu" (26 %). Ces résultats soulignent la manière dont les utilisateurs intègrent l'IA dans leurs tâches quotidiennes.Parmi les répondants du secteur des technologies de l'information, 58 % ont indiqué que leur organisation en était encore aux premiers stades de l'adoption de l'IA. Il s'agit notamment de celles qui en sont à la phase de planification (20 %), aux premières explorations (24 %) et aux projets pilotes (14 %). Seuls 11 % des répondants ont déclaré que leur organisation n'avait aucun plan pour l'adoption de l'IA dans le secteur de l'informatique.Les trois principaux avantages cités par les professionnels de l'informatique pour l'adoption de l'IA dans l'informatique sont "l'analyse des données et la synthèse des connaissances" (45 %), "les chatbots pour l'adoption du libre-service" (38 %), et "l'amélioration de l'expérience des employés et l'automatisation et l'optimisation des flux de travail" (à égalité avec 34 %). Ces données soulignent les avantages que les organisations anticipent en adoptant l'IA.Le rapport " State of AI in IT 2024 " vise à aider les responsables informatiques à naviguer sur le terrain complexe de l'adoption de l'IA. Les professionnels de l'informatique peuvent utiliser ces informations pour élaborer des stratégies éclairées qui s'alignent sur les besoins de leurs organisations et de leurs collaborateurs.L'adoption de l'IA n'est plus un choix pour les responsables informatiques ; il s'agit de la rapidité avec laquelle ils agissent pour comprendre, adopter et rationaliser son utilisation au sein de leur organisation. Le rapport sur l'état de l'IA dans l'informatique les y aidera.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de ce rapport d'Atomicwork sont crédibles ou pertinentes ?