En tant qu'entreprise indépendante soutenue par des investissements industriels, Articul8 sera en mesure d'accélérer sa stratégie de mise sur le marché et d'élargir son offre de produits pour l'écosystème GenAI au sens large.Intel Corp. (Nasdaq : INTC) et DigitalBridge Group, Inc. (NYSE : DBRG ; "DigitalBridge"), une société d'investissement mondiale, ont annoncé aujourd'hui la création d'Articul8 AI, Inc. (Articul8), une société indépendante offrant aux entreprises clientes une plateforme logicielle d'intelligence artificielle générative (GenAI) complète, optimisée verticalement et sécurisée. Cette plateforme offre des capacités d'IA qui maintiennent les données des clients, la formation et l'inférence à l'intérieur du périmètre de sécurité de l'entreprise. La plateforme offre également aux clients le choix d'un déploiement dans le cloud, sur site ou hybride.Articul8 a été créée avec la propriété intellectuelle et la technologie développées par Intel, et les deux sociétés resteront stratégiquement alignées sur les opportunités de mise sur le marché et collaboreront pour favoriser l'adoption de la GenAI dans l'entreprise. Arun Subramaniyan, anciennement vice-président et directeur général du Data Center and AI Group d'Intel, a pris la direction d'Articul8 en tant que PDG.", a déclaré Pat Gelsinger, PDG d'Intel.DigitalBridge Ventures, l'initiative de capital-risque de DigitalBridge, a été l'investisseur principal d'Articul8. En outre, Intel, ainsi qu'un syndicat d'investisseurs en capital-risque établis, dont Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures et Zain Group, ont pris une participation dans la société.", a déclaré Marc Ganzi, PDG de DigitalBridge.Articul8 propose une plateforme logicielle GenAI clé en main qui offre rapidité, sécurité et rentabilité pour aider les grandes entreprises à rendre l'IA opérationnelle et à la faire évoluer. La plateforme a été lancée et optimisée sur des architectures matérielles Intel, y compris les processeurs Intel® Xeon® Scalable et les accélérateurs Intel® Gaudi®, mais elle supportera une gamme d'alternatives d'infrastructures hybrides. Après le déploiement initial de la technologie au Boston Consulting Group (BCG), l'équipe a étendu la plateforme à des entreprises clientes dans des segments industriels exigeant des niveaux élevés de sécurité et des connaissances spécialisées, notamment les services financiers, l'aérospatiale, les semi-conducteurs et les télécommunications.", a déclaré Rich Lesser, président mondial du BCG.En tant qu'entreprise indépendante soutenue par des investissements industriels, Articul8 sera en mesure d'accélérer sa stratégie de mise sur le marché et d'élargir son offre de produits à l'ensemble de l'écosystème GenAI.DigitalBridge (NYSE : DBRG) est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan qui se consacre à l'investissement dans l'infrastructure numérique. Avec un héritage de plus de 25 ans d'investissement et d'exploitation d'entreprises dans l'écosystème numérique, y compris les tours de téléphonie cellulaire, les centres de données, la fibre, les petites cellules et l'infrastructure périphérique, l'équipe de DigitalBridge gère 75 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure pour le compte de ses partenaires limités et de ses actionnaires. Basée à Boca Raton, DigitalBridge possède des bureaux importants à New York, Los Angeles, Londres, Luxembourg et Singapour.Articul8 est une société de logiciels d'entreprise d'IA générative (GenAI) dont l'objectif est d'aider les organisations à résoudre les problèmes les plus difficiles du monde. La plateforme logicielle GenAI d'Articul8, optimisée verticalement, permet aux entreprises de créer, de déployer et de gérer des applications GenAI sécurisées et de qualité professionnelle, rapidement et à moindre coût. Les technologies propriétaires GenAI d'Articul8 sont indépendantes de l'infrastructure et du matériel, et offrent une valeur commerciale durable en transformant les données des clients en informations exploitables. Notre équipe de vétérans de l'industrie et d'experts de l'IA a une expérience réussie dans l'opérationnalisation et le déploiement de l'IA à grande échelle dans une variété d'industries critiques.