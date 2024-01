Le ministère californien des Transports, en collaboration avec d'autres agences de l'État, demande aux entreprises technologiques de proposer, d'ici au 25 janvier, des outils d'IA générative qui pourraient aider la Californie à réduire le trafic et à rendre les routes plus sûres, en particulier pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de scooters. Les outils d'IA générative tels que ChatGPT peuvent produire rapidement du texte, des images et d'autres contenus, mais la technologie peut également aider les travailleurs à trouver des idées.La requête montre comment la Californie tente d'exploiter l'IA pour améliorer les services publics à un moment où les législateurs cherchent à se prémunir contre les risques potentiels de la technologie. Alors qu'OpenAI, soutenue par Microsoft, Google et d'autres géants de la technologie déploient de nouveaux outils alimentés par l'IA, le rythme rapide des progrès de la technologie a suscité des inquiétudes concernant la désinformation, le déplacement d'emplois, la violation des droits d'auteur et la protection de la vie privée.Le projet de l'État d'utiliser l'intelligence artificielle pour réduire les embouteillages découle d'un décret signé en septembre par le gouverneur Gavin Newsom sur l'IA générative. Dans le cadre de ce décret, l'État a également publié un rapport décrivant les avantages et les risques liés à l'utilisation de l'IA dans l'administration publique.Les agences de l'État de Californie ont accès à une mine de données précieuses, notamment celles provenant de milliers de capteurs et de caméras de surveillance de la circulation. L'analyse de ces données en vue de réduire rapidement le trafic et d'améliorer la sécurité peut s'avérer difficile. L'énorme volume de données se présente sous diverses formes, telles que des photos, des vidéos et du texte.L'État utilise actuellement des technologies pour analyser les données relatives à la circulation, mais les agences s'appuient largement sur les travailleurs pour décider des mesures à prendre afin d'améliorer le flux de la circulation en temps réel. L'IA générative pourrait apporter de meilleures solutions.", a déclaré Amy Tong, secrétaire aux opérations gouvernementales de la Californie.Les embouteillages sont dus à de nombreuses raisons, notamment les accidents, les débris sur la chaussée, les événements majeurs qui attirent de grandes foules et le mauvais temps. Mais il y a aussi des problèmes récurrents qui peuvent rendre les routes plus encombrées, a déclaré le secrétaire aux transports de Californie, Toks Omishakin.Par exemple, une partie étroite d'une route peut gêner la circulation. Les travailleurs pourraient utiliser l'IA générative pour réfléchir à des solutions.", a-t-il déclaré.Caltrans souhaite également utiliser l'IA générative pour atteindre son objectif de zéro mort et zéro blessé grave sur les routes d'ici à 2050. Grâce à l'analyse des lieux d'accident, des conditions d'éclairage, des schémas de circulation et du comportement des "usagers vulnérables de la route", tels que les piétons et les cyclistes, Caltrans affirme que l'IA pourrait aider les travailleurs à identifier les zones présentant un risque d'accident plus élevé et à suggérer des mesures de sécurité.", peut-on lire dans un document décrivant le problème que Caltrans tente de résoudre.À mesure que la technologie s'intègre dans le travail des administrations publiques, M. Omishakin a déclaré qu'il s'attendait à ce que les emplois changent, mais ne soient pas entièrement remplacés.Les entreprises utilisent déjà l'IA pour analyser les schémas de circulation et les mouvements des personnes sur les routes, y compris les conducteurs et les cyclistes. Google, par exemple, a lancé une initiative de recherche connue sous le nom de "Project Green Light", à laquelle participent des villes comme Seattle et qui vise à améliorer la fluidité du trafic et à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par les voitures en circulation. Dans le cadre de ce projet, Google utilise l'IA pour déterminer quand les ingénieurs peuvent ajuster les horaires des feux de circulation et fournit ces recommandations aux responsables de la ville.INRIX, une société d'analyse des transports, a annoncé en novembre un nouveau produit génératif alimenté par l'IA qui pourrait aider les villes à mieux gérer les flux de circulation. Un rapport de l'entreprise a révélé qu'en 2022, Los Angeles était la sixième ville la plus encombrée des États-Unis, les retards coûtant aux conducteurs, en moyenne, 95 heures perdues et 1 601 dollars.La technologie n'est pas non plus parfaite et les humains doivent être impliqués pour s'assurer que le système d'IA utilise des données provenant des bonnes sources et qu'il ne produit pas d'erreurs, a déclaré M. Tong. L'État prend également des mesures pour limiter les problèmes potentiels liés à la sécurité des données et à la protection de la vie privée. Les données de l'État que les fournisseurs utilisent dans les systèmes d'IA doivent être stockées dans les " environnements cloud gérés " de Caltrans, selon un document sur la proposition de l'État.L'appel d'idées novatrices lancé par l'État comporte plusieurs étapes, dont l'évaluation par l'État des solutions proposées par les entreprises. La Californie, qui doit faire face à un déficit budgétaire record de 68 milliards de dollars, pourra ensuite attribuer un contrat aux entreprises. D'autres agences de l'État prévoient également de demander aux entreprises de proposer des idées pour améliorer d'autres services de l'État, notamment les centres d'appel qui aident les contribuables, a déclaré M. Tong.", a déclaré M. Tong. "Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette initiative de l'État de Californie, trouvez-vous qu'elle soit crédible ou pertinente ?