ChatGPT Team offre un accès à nos modèles avancés tels que GPT-4 et DALL-E 3, ainsi qu'à des outils tels que l'analyse avancée des données. Il inclut en outre un espace de travail collaboratif dédié à votre équipe et des outils d'administration pour la gestion de l'équipe. Comme pour ChatGPT Enterprise, vous possédez et contrôlez vos données commerciales - nous ne nous entraînons pas sur vos données ou conversations commerciales, et nos modèles n'apprennent pas de votre utilisation.



ChatGPT Team comprend :

Accès à GPT-4 avec une fenêtre contextuelle de 32K

Des outils tels que DALL-E 3, GPT-4 avec vision, navigation, analyse avancée des données, avec des plafonds de messages plus élevés.

Pas de formation sur les données ou les conversations de votre entreprise

Espace de travail sécurisé pour votre équipe

Créez et partagez des GPT personnalisés avec votre espace de travail

Console d'administration pour la gestion de l'espace de travail et de l'équipe

Personnaliser ChatGPT pour tout type de travail



Nous avons récemment annoncé les GPT - des versions personnalisées de ChatGPT que vous pouvez créer dans un but spécifique avec des instructions, des connaissances élargies et des capacités personnalisées. Ces versions peuvent être particulièrement utiles pour les entreprises et les équipes. Avec les GPT, vous pouvez personnaliser ChatGPT en fonction des besoins spécifiques et des flux de travail de votre équipe (aucun code n'est requis) et les publier en toute sécurité dans l'espace de travail de votre équipe. Les GPT peuvent vous aider dans un large éventail de tâches, telles que l'assistance à la gestion de projet, l'intégration de l'équipe, la génération de code, l'analyse de données, la prise de mesures en toute sécurité dans vos systèmes et outils existants, ou la création d'une documentation correspondant au ton et à la voix de votre marque. Aujourd'hui, nous avons annoncé la création du GPT Store où vous pouvez trouver des GPT utiles et populaires à partir de votre espace de travail.



Améliorer l'efficacité de l'équipe et la qualité du travail



L'intégration de l'IA dans les flux de travail quotidiens de l'organisation peut rendre votre équipe plus productive. Dans une étude récente de la Harvard Business School, les employés du Boston Consulting Group qui ont eu accès à GPT-4 ont déclaré avoir accompli leurs tâches 25 % plus rapidement et avoir obtenu une qualité de travail supérieure de 40 % par rapport à leurs collègues qui n'y avaient pas accès.



Connor O'Brien, vice-président de GTM Strategy & Operations chez Sourcegraph, déclare : "Nous utilisons ChatGPT dans presque tous les domaines de notre activité, de la modélisation financière à la tarification et à l'emballage, en passant par les communications internes et externes, la préparation au conseil d'administration, le recrutement et la prise de notes - il a accéléré tout ce que nous faisons, ce qui nous permet de travailler à un niveau élevé.



John Brownstein, directeur de l'innovation à l'hôpital pour enfants de Boston, déclare : "Avec ChatGPT Team, nous avons été en mesure de piloter des TPG innovants qui améliorent la productivité et la collaboration de notre équipe. Alors que nous intégrons les TPG de manière sûre et responsable dans les opérations internes, nous sommes conscients de l'impact transformateur que cela aura sur le renforcement des systèmes qui permettent à nos médecins, chercheurs, étudiants et personnel administratif de fournir des soins exceptionnels à chaque patient qui franchit nos portes."

La venue d'un superassistant taillée pour les PME ?

Réfléchissez et recherchez plus efficacement*: ChatGPT élimine le bruit pour fournir des informations pertinentes en temps réel pour le Web à des fins d'idéation et de recherche.

résumez des documents longs ou analysez et visualisez de grands ensembles de données pour obtenir des informations clés plus rapidement.

créez des applications et des fonctionnalités plus rapidement grâce à la programmation en binôme avec ChatGPT. Écrivez des tests unitaires, du code de débogage, des lints et bien plus encore.

créez et itérez sur des éléments visuels ou écrits en envoyant des messages, en parlant ou en partageant des fichiers avec ChatGPT

OpenAI lance un nouveau plan d'abonnement pour ChatGPT, son chatbot viral alimenté par l'IA, destiné aux petites équipes en libre-service.Appelé ChatGPT Team, ce plan fournit un espace de travail dédié aux équipes comptant jusqu'à 149 personnes utilisant ChatGPT, ainsi que des outils d'administration pour la gestion de l'équipe. Tous les utilisateurs d'une équipe ChatGPT ont accès aux derniers modèles d'OpenAI - GPT-4 (qui génère du texte), GPT-4 with Vision (qui comprend les images en plus du texte) et DALL-E 3 (qui crée des images) - ainsi qu'à des outils permettant à ChatGPT d'analyser, d'éditer et d'extraire des informations des fichiers téléchargés.ChatGPT Team permet également aux membres d'une équipe de créer et de partager des GPT, des applications personnalisées basées sur les modèles d'IA générateurs de texte d'OpenAI. Les GPT ne nécessitent pas d'expérience en matière de codage et peuvent être aussi simples ou complexes que souhaité. Par exemple, un GPT pourrait ingérer les bases de code propriétaires d'une entreprise afin que les développeurs puissent vérifier leur style ou générer du code en accord avec les meilleures pratiques.En outre, OpenAI indique que les clients de ChatGPT Team bénéficieront de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations non spécifiées à l'avenir, et qu'il n'entraînera pas de modèles sur les données ou les conversations de l'équipe.Le prix de ChatGPT Team est de 30 dollars par utilisateur et par mois ou de 25 dollars par utilisateur et par mois facturés annuellement - plus élevé que ChatGPT Plus, le plan individuel premium de ChatGPT d'OpenAI, qui coûte 20 dollars par mois. Mais ChatGPT Team est bien moins cher que ChatGPT Enterprise, qui coûte jusqu'à 60 dollars par utilisateur et par mois avec un minimum de 150 utilisateurs et un contrat de 12 mois.ChatGPT Team semble taillé sur mesure pour les petites et moyennes entreprises qui veulent des fonctionnalités de ChatGPT orientées vers le travail en équipe sans avoir à payer le prix fort pour les obtenir. Selon une enquête récente de ResumeBuilder, 49 % des entreprises utilisent ChatGPT pour des cas d'utilisation tels que le codage, la création de contenu comme les descriptions de poste et les questions d'entretien et le résumé de documents et de réunions, tandis que 30 % disent qu'ils ont l'intention d'utiliser ChatGPT à l'avenir.Sur son blog, OpenAI tente de mettre en avant les avantages de sa formule :L'entreprise IA assure que son offre est adaptée à tout type de travailElle donne même des cas d'utilisation dans plusieurs domaines, comme en ingénierie, en marketing, finance, RH,Il ne faut pas oublier les réserves d'usage pour les modèles de langage de l'IA malgré toutes ces belles promesses : ne vous fiez pas à ChatGPT en tant que ressource factuelle et ne vous fiez pas à ses résultats d'une manière que vous ne pouvez pas confirmer personnellement.Sources : OpenAI ( 1 Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la collaboration en équipe ?Comment ChatGPT for Teams peut-il aider à stimuler la créativité et l’innovation au sein des équipes de travail ?Quelles sont les limites de l’utilisation de ChatGPT for Teams, notamment en matière de confidentialité, de sécurité et de propriété intellectuelle ?Quelles sont les compétences et les bonnes pratiques nécessaires pour utiliser ChatGPT for Teams efficacement et respectueusement ?Comment ChatGPT for Teams peut-il s’adapter aux besoins et aux préférences spécifiques de chaque équipe et de chaque membre ?