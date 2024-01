Le fabricant de ChatGPT, OpenAI, a discrètement supprimé de sa politique d'utilisation les termes interdisant l'utilisation militaire de sa technologie, une décision qui a de sérieuses implications compte tenu de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle sur les champs de bataille, y compris à Gaza.Sam Biddle, de The Intercept, a rapporté qu'avant le 10 janvier, la page d'autorisation d'utilisation d'OpenAI interdisait les "", notamment "" et "".Bien que la nouvelle politique de l'entreprise stipule que les utilisateurs ne doivent pas nuire à des êtres humains ou "", les experts ont déclaré que la suppression des termes "" laisse la porte ouverte à des contrats lucratifs avec l'armée américaine et d'autres armées.", a déclaré à The Intercept Sarah Myers West, directrice générale de l'AI Now Institute et ancienne analyste de la politique en matière d'IA à la Federal Trade Commission. "", a-t-elle ajouté.Niko Felix, porte-parole d'OpenAI, a déclaré à The Intercept que l'entreprise "". '", a ajouté M. Felix. "Les progrès de l'IA s'accompagnent d'une militarisation croissante. Les experts avertissent que les applications de l'IA, y compris les systèmes d'armes autonomes létaux, communément appelés "", pourraient constituer une menace potentiellement existentielle pour l'humanité, ce qui souligne la nécessité de prendre des mesures de contrôle des armements pour ralentir le rythme de l'arsenalisation.Tel est l'objectif de la législation sur les armes nucléaires présentée l'année dernière au Congrès américain. La loi bipartisane "", présentée par le sénateur Ed Markey (D-Mass.) et le représentant Ted Lieu (D-Calif.), a été adoptée par le Congrès l'année dernière. Ted Lieu (D-Calif.), Don Beyer (D-Va.) et Ken Buck (R-Colo.) - affirme que "" par l'IA.Sources : Sam Biddle (The Intercept), Politique d'autorisation d'utilisation (OpenAI) Pensez-vous que ce changement dans la politique d'autorisation d'utilisation d'OpenAI est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?