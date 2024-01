", a déclaré M. Altman lors d'une conversation organisée par Bloomberg dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.M. Altman faisait spécifiquement référence à l'intelligence artificielle générale (AGI), un terme utilisé pour désigner une forme d'IA capable d'accomplir des tâches au même niveau que les humains, ou un cran au-dessus.Il a déclaré que l'AGI pourrait être développée dans un "".M. Altman, dont l'entreprise a fait irruption dans la vie publique après le lancement public du chatbot ChatGPT à la fin de 2022, a tenté de tempérer les inquiétudes des sceptiques de l'IA quant à la mesure dans laquelle la technologie s'emparera de la société.Avant l'introduction du modèle GPT-4 d'OpenAI en mars, M. Altman a mis en garde les technologues contre une surexcitation de son potentiel, affirmant que les gens seraient probablement "déçus" par cette technologie.", a déclaré M. Altman lors d'une interview accordée en janvier à StrictlyVC. "Fondée en 2015, la mission déclarée d'OpenAI est de parvenir à l'AGI. L'entreprise, qui est soutenue par Microsoft et dont la valorisation sur le marché privé approche les 100 milliards de dollars, affirme vouloir concevoir la technologie en toute sécurité.Après la victoire de Donald Trump au caucus républicain de l'Iowa lundi, il a été demandé à M. Altman si l'IA pourrait exacerber les inégalités économiques et conduire à la dislocation de la classe ouvrière alors que les élections présidentielles prennent de l'ampleur.", a répondu M. Altman. Mais il a ajouté plus tard : "".M. Altman a déclaré que l'IA ne remplaçait pas encore les emplois à l'échelle que de nombreux économistes craignent, et a ajouté que la technologie était déjà en train de devenir un "".Les inquiétudes concernant la sécurité de l'IA et le rôle d'OpenAI dans sa protection ont été au cœur de la brève éviction de M. Altman de la société en novembre, après que le conseil d'administration a déclaré qu'il avait perdu confiance en son dirigeant. M. Altman a été rapidement rétabli dans ses fonctions de PDG à la suite d'une vive réaction des employés et des investisseurs d'OpenAI. À son retour, Microsoft a obtenu un siège d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration d'OpenAI.Quel est votre avis sur le sujet ?