Qui consommera beaucoup plus d'énergie que prévu

S'exprimant lors d'un événement organisé par Bloomberg en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos, M. Altman a déclaré que le bon côté des choses est que des sources d'énergie plus respectueuses du climat, en particulier la fusion nucléaire ou l'énergie solaire moins chère et le stockage, sont la voie à suivre pour l'intelligence artificielle.", a-t-il déclaré. "En 2021, M. Altman a personnellement fourni 375 millions de dollars à la société privée américaine de fusion nucléaire Helion Energy, qui a depuis signé un accord pour fournir de l'énergie à Microsoft dans les années à venir. Microsoft est le principal bailleur de fonds d'OpenAI et lui fournit des ressources informatiques pour l'IA.M. Altman a déclaré qu'il souhaitait que le monde adopte également la fission nucléaire comme source d'énergie.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le point de vue de M. Altman est crédible ou pertinent ?